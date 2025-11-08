Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Salih Güney hastalığını duyurdu! “Nefes alamıyorum”

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Salih Güney hastalığını duyurdu! “Nefes alamıyorum”
80 yaşındaki usta oyuncu Salih Güney, yıllardır süren sigara alışkanlığı nedeniyle KOAH hastalığına yakalandığını açıkladı. Güney, sigara içenlere “Sakın içmeyin” uyarısında bulundu.

1945 yılında Adana’da doğan Salih Güney, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1960’larda tiyatroyla başladığı sanat hayatına 1965 yapımı Bozuk Düzen filmiyle sinemada devam etti. 100’ün üzerinde film ve dizide rol alan Güney, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden biri olarak tanındı. 1969’da Hollywood yıldızları Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte You Can’t Win ’Em All filminde oynayarak uluslararası bir başarıya da imza attı. Çerkes kökenli olan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra arkeoloji ve kültürel miras konularına duyduğu ilgiyle de biliniyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Salih Güney son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi ve KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Güney, yıllardır süren sigara alışkanlığı nedeniyle nefes alma sorunu yaşadığını belirtti.

“KOAH BAŞLADI, NEFES ALMA SORUNUM VAR”

Yaşadığı sağlık probleminden bahseden Güney, şunları söyledi:

“Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum.”

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Salih Güney hastalığını duyurdu! “Nefes alamıyorum” - 1. Resim

“AZALDIK AMA YEŞİLÇAM BİRBİNİ SEVER”

Güney’e “Eski dostlarınızla görüşüyor musunuz?” diye soruldu. Bunun üzerine usta isim “Karşılaştığımız zaman bıraktığım yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar’la örneğin. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur. O yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm de yok” şeklinde cevap verdi. 

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Salih Güney hastalığını duyurdu! “Nefes alamıyorum” - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kasırga şehirleri haritadan sildi! Saatte 240 km hızla vurdu, ölü ve yaralılar var
