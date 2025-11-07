Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün vefatının ardından ailesinde yaşanan gerginlik gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının çocukları Tuğyan ve Tuğberk Yağız arasında, annelerine yönelik "şiddet" iddialarıyla başlayan tartışmalar kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen aile içi gerilim, bu kez Güllü'nün mezarı üzerinden yapılan bir paylaşımla yeniden alevlendi.

Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, annesinin mezarını ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim”

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler farklı tepkiler verdi. Kimileri Güllü’nün anısına saygı duyulmasını savunurken, bazıları aile içi çatışmaların kamuoyuna taşınmasından rahatsız olduklarını belirtti.

KIZI YENİDEN İFADE VERMİŞTİ

Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki gizem hâlâ çözülemedi. "Kaza mı, cinayet mi?" soruları cevap beklerken, hakkında 'annesini öldürdü' şeklinde ifadeler çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu yeniden ifade verdi.

Gülter, annesiyle nişanlısı yüzünden yaşadığı tartışma sonrası 21 gün ayrı kaldıklarını, bu süreçte arkadaşına "Kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim" gibi duygusal mesajlar attığını ancak bunların sadece dertleşme amacı taşıdığını söyledi. Olay gecesi annesiyle dans ettiklerini, sırtı cama dönük halde oynarken bir "güm" sesi duyduğunu ve arkasını döndüğünde annesinin yerde olduğunu anlattı.

Manevi kızı Sultan Nur Ulu ise anne-kız arasında büyük bir kavga duymadığını, Tuğyan'ın hiçbir zaman annesini öldürmekten söz etmediğini ve olay günü camdan atlamakla ilgili şaka dahi yapılmadığını belirtti.

Öte yandan Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir programda şarkıcı Güllü’nün çocukları Tuğberk Yağız Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Pencereden düşerek vefat eden Güllü’nün oğlu Yağız Gülter’in geçmişte uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde yattığını öne sürmüştü.