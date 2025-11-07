Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk efsanesi Güllü’nün ölümünün ardından ailede gerilim sürerken oğlu Tuğberk Yağız, annesinin mezarından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün vefatının ardından ailesinde yaşanan gerginlik gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının çocukları Tuğyan ve Tuğberk Yağız arasında, annelerine yönelik "şiddet" iddialarıyla başlayan tartışmalar kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen aile içi gerilim, bu kez Güllü'nün mezarı üzerinden yapılan bir paylaşımla yeniden alevlendi.

Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, annesinin mezarını ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim”

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler farklı tepkiler verdi. Kimileri Güllü’nün anısına saygı duyulmasını savunurken, bazıları aile içi çatışmaların kamuoyuna taşınmasından rahatsız olduklarını belirtti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

KIZI YENİDEN İFADE VERMİŞTİ

Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki gizem hâlâ çözülemedi. "Kaza mı, cinayet mi?" soruları cevap beklerken, hakkında 'annesini öldürdü' şeklinde ifadeler çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu yeniden ifade verdi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

Gülter, annesiyle nişanlısı yüzünden yaşadığı tartışma sonrası 21 gün ayrı kaldıklarını, bu süreçte arkadaşına "Kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim" gibi duygusal mesajlar attığını ancak bunların sadece dertleşme amacı taşıdığını söyledi. Olay gecesi annesiyle dans ettiklerini, sırtı cama dönük halde oynarken bir "güm" sesi duyduğunu ve arkasını döndüğünde annesinin yerde olduğunu anlattı.

Manevi kızı Sultan Nur Ulu ise anne-kız arasında büyük bir kavga duymadığını, Tuğyan'ın hiçbir zaman annesini öldürmekten söz etmediğini ve olay günü camdan atlamakla ilgili şaka dahi yapılmadığını belirtti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız’dan mezar başında dikkat çeken paylaşım - 3. Resim

Öte yandan Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir programda şarkıcı Güllü’nün çocukları Tuğberk Yağız Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Pencereden düşerek vefat eden Güllü’nün oğlu Yağız Gülter’in geçmişte uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde yattığını öne sürmüştü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şaşırtan gerçek! İslam Memiş 90'lara damga vuran ünlü ismin kardeşiymiş - Magazinİslam Memiş 90'lara damga vuran ünlü ismin kardeşiymişİrem Derici Hollanda’da saldırıya uğradı! “Tırnaklarım kırıldı, ellerim zonkluyor” - Magazinİrem Derici saldırıya uğradı: Ellerim zonkluyorTüyler ürperten ifadeler çıktı! Kızı Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağlamış, ‘öldüreceğim’ diye aramış - MagazinTüyler ürperten ifadeler çıktı! Kızı Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağlamış, ‘öldüreceğim’ diye aramışCengiz Ünder’den Bilge Yenigül’e 8 milyonluk jest! Hayatının kararını verdi - MagazinCengiz Ünder’den Bilge Yenigül’e 8 milyonluk jest! Hayatının kararını verdiGüllü'nün kızı olay gecesini her detayıyla anlattı! “Annemin düşüş anında tek bir ses duydum” - MagazinOlay gecesini her detayıyla anlattıÇarpıntı dizisinde Mihriban Er kadrodan çıkarıldı! Sözleriyle dizi sektörüne sitem etti - MagazinÇarpıntı dizisinde Mihriban Er kadrodan çıkarıldı! Sözleriyle dizi sektörüne sitem etti
Sonraki Haber Yükleniyor...