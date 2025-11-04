Güllü’nün çocuklarıyla ilgili şaşırtan iddia! “Oğlu cezaevinde yattı, kızı falçata ile kendini kesmiş”

Gazeteci Sevilay Yılman, geçtiğimiz hafta Show TV’de yayınlanan “Ela Rumeysa ile Bu Sabah” programında, şarkıcı Güllü’nün vefatından yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRÜP YARDIM İSTEMİŞ

Yılman, Güllü’nün olay sonrası Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu belirtmişti. İçişleri Bakanlığı da Yılman’ın bu iddiasını doğrulamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Güllü 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES üzerinden yardım talebinde bulundu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ancak Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

‘DELİL KARARTMA’ ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Sevilay Yılman, öldü mü yoksa öldürüldü mü hala anlaşılamayan Güllü’nün şüphelerin ortasındaki çocuklarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Yılman’ın açıklamaları şu şekilde:

- Güllü'nün evinin kapısına parmak izi, şifreli giriş ve evine kamera taktırmasının tek sebebi oğlundan gördüğü şiddet. Oğlu da kızı da eve parmak iziyle giremiyor, sadece Güllü’nün parmak izi var. Bunun için oğlu, Güllü'nün ölümünden hemen sonra yan binadan komşunun camını kırıp içeri giriyor. Ben onu da hala anlamış değilim. Polisin giremediği eve polisten önce o çocuğun o şekilde eve girmesini anlamış değilim, büyük soru işareti. Niye girdi, ne yaptı? Belki de delil kararttılar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Eminim polis ve savcılık bu olayın üzerinde duruyordur.

KIZI TABUTUNUN BAŞINDA ‘ÖZÜR’ DİLERİM DİYE AĞLAMIŞTI

- Annesinin vefatının hemen ardından oğlunun Instagram hesabından yaptığı açıklama esnasındaki sakinliği hepimizin dikkatini çekti. Ardından cenaze töreninde kızının tabutunun başında 'özür dilerim' diye ağlaması... Bu durum geçmişte annesiyle arasında büyük bir kaosun yaşandığının işareti.

OĞLU ARABA ALMIYOR DİYE GÜLLÜ’YÜ DÖVMÜŞ

- Son dayağını oğlundan neden yemiş biliyor musunuz? Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü araba almadığı için dövmüş. Güllü ‘Artık sana verecek param yok’ demiş. Daha önce çok para vermiş çocuklarına.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE YATMIŞ

- Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bundan iki yıl önce yaklaşık bir yıl uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatmış. Bu işin üzerine gittiğimiz için 'Evlatlarının günahını alıyorsunuz, onlara işkence çektiriyorsunuz' diyorlar.

“İNŞALLAH EVLATLARI KATİL DEĞİLDİR”

-Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu söylememin ardından, sosyal medyada beni yalanlamaya çalışanlar oldu. Ben, kadıncağızın kazayla mı yoksa itilerek mi öldü, bunun ispat edilmesinin peşindeyim. İnşallah ben yanılıyorumdur, inşallah evlatları katil değildir. Tuğyan ile Sultan bir şeyler biliyor, konuşmuyorlar ama mutlaka konuşacaklar.

“PARKELER KAYIYORDU, BEN DE DÜŞTÜM” DEMİŞTİ

-Evin parkelerinde kayganlaştırıcı maddeye de rastlanmadı. Oğlu 'O parkeler kayıyordu, eskiden ben de düşmüştüm' dedi. Bu uydurma. Zaten kadın çok titiz, pencere kenarına kendisi yaklaşmıyor, temizlik işçisini yaklaştırmıyor. Bir de kadın kayan bir zeminde dans mı edecek? Oğlunu anlamıyorum. ‘Ben de düştüm birkaç kere’ yorumu neyi pekiştirmek içindi? Kim inanır buna…

GÜLLÜ’YÜ 3-4 KEZ KIZININ ELİNDEN ALMIŞ

-Güllü'nün kızı çalıştığı hastaneden kovulmuş. Güllü'nün gerçek dostları daha konuşmadı. Çıkacak raporları bekliyorlar. Hepsinin şüphesi de aynı yönde… Arkadaşı Bediş, Güllü'yü 3 - 4 kez kızının elinden almış. Kızı Tuğyan, psikolojik olarak rahatsızken falçata ile kendini de kesmiş. İnşallah benim gibi düşünen herkes yanılıyordur.