Milyoner'de 'Osmanlı' sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi

Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin uzun soluklu ve sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, başarılı performanslar ve heyecan dolu anlar yaşanırken programdaki ‘Osmanlı sorusu’ gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak ister’e katılan bir yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçerek ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Ancak 200 bin TL değerindeki 9. soruda karşısına çıkan Osmanlı temalı soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.

OSMANLI SORUSUNDA TER DÖKTÜ

Yarışmacıya “Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?” sorusu yöneltildi.

Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi - 1. Resim

Sorunun cevabından emin olamayan genç isim, yarışmadan çekilme kararı aldı. Çekilme kararının ardından, eğer devam etseydi “D- Piton” şıkkını seçeceğini söyledi.

Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi - 2. Resim

Ancak doğru cevap “B- Aslan” olunca, büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmadan 100 bin TL’lik ödülle ayrılan kişi, performansıyla da geceye damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan soru karşısında seyirciler cevaba şaşırdıklarını dile getirdi.

Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi - 3. Resim

