Milyoner’de ‘Osmanlı’ sorusu yarışmacıyı zorladı! Ödülü riske etmedi

Kim Milyoner Olmak ister’e katılan bir yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçerek ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Ancak 200 bin TL değerindeki 9. soruda karşısına çıkan Osmanlı temalı soru, yarışmacıyı oldukça zorladı.

OSMANLI SORUSUNDA TER DÖKTÜ

Yarışmacıya “Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda kaptanıderya ve sadrazam olarak görev yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa hangi hayvanı yanında gezdirmiştir?” sorusu yöneltildi.

Sorunun cevabından emin olamayan genç isim, yarışmadan çekilme kararı aldı. Çekilme kararının ardından, eğer devam etseydi “D- Piton” şıkkını seçeceğini söyledi.

Ancak doğru cevap “B- Aslan” olunca, büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmadan 100 bin TL’lik ödülle ayrılan kişi, performansıyla da geceye damga vurdu. Sosyal medyada gündem olan soru karşısında seyirciler cevaba şaşırdıklarını dile getirdi.