Uyuşturucu soruşturmasında yeni aşama… Test sonucu pozitif çıkan ünlüler için iddianame yolda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 ünlü isim hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında ünlü isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

8 İSİMDE YASAKLI MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan test sonuçlarına göre Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın vücutlarında yasaklı maddeye rastlandı. Bu isimler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

2-5 YIL ARASI HAPİS GÜNDEMDE

Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkındaki soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında sürdüğü öğrenildi. Ceylan Sever’in haberine göre, iddianamenin bu madde üzerinden hazırlanması halinde ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları gündeme gelecek.

Öte yandan, iddianamenin kısa süre içinde tamamlanarak mahkemeye sunulması bekleniyor.

4’ÜNDE YEŞİL REÇETELİ İLAÇ ÇIKTI

Öte yandan Engin Polat, İrem Derici, Fezya Altun ve Ziynet Sali’nin testlerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddelerin yasal reçeteli ilaç kullanımından kaynaklandığı değerlendirildi.

YEDİ ÜNLÜYE TAKİPSİZLİK KARARI

Adli Tıp incelemesinde vücudunda yasaklı madde tespit edilmeyen Hadise, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan Mutaf hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Diğer isimlerle ilgili soruşturma ise devam ediyor.