ABD’de şüpheli zarf paniği! Çok sayıda yaralı var, üs tamamen boşaltıldı

Washington DC’nin hemen dışında bulunan Joint Base Andrews askeri üssünde “siyasi propaganda içeren şüpheli bir paket” nedeniyle tahliye başlatıldı. Paketin açılmasının ardından birçok kişi hastaneye kaldırıldı.

BEYAZ TOZ İÇEREN ZARF AÇILDI

Yetkililere göre olay, Perşembe günü saat 13.00 civarında Hava Ulusal Muhafız Hazırlık Merkezi’nin bulunduğu bir binada meydana geldi.

Şüpheli zarfın açılmasının ardından birkaç kişi üssün Malcolm Grove Tıp Merkezi’ne nakledildi. CNN, binanın tamamen tahliye edildiğini aktardı.

"TEHDİT BULUNMADI"

Üs yönetimi, "Joint Base Andrews ilk müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi, acil bir tehdit olmadığına karar verdi ve olay yerini Özel Soruşturma Bürosu’na devretti" açıklamasını yaptı.

SİYASİ PROPAGANDA İÇEREN ZARF İNCELENİYOR

Kaynaklara göre, zarfta beyaz tozla birlikte siyasi içerikli belgeler bulundu. Maddenin tehlikeli olup olmadığını belirlemek için laboratuvar incelemeleri devam ediyor.

Bir CNN kaynağı, HAZMAT ekibinin yaptığı ilk testlerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığını söyledi.

OLAYIN HEDEFİ BİLİNMİYOR

Üssün, başkan, başkan yardımcısı ve Kongre üyelerinin resmi gezilerde kullandığı tesis olması nedeniyle, olayın belirli bir kişiyi veya departmanı hedef alıp almadığı henüz netleşmedi.

TRUMP OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE ÜSSÜNDEYDİ

Başkan Donald Trump, olaydan bir gün önce, Çarşamba günü Joint Base Andrews’da görüntülendi.

Geçen ay da New York’taki bir federal ofis binasında beyaz toz içeren bir zarf bulunmuş ve bina tahliye edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Joint Base Andrews yetkilileri, “Soruşturma şu anda devam ediyor” açıklamasını yaparken, FBI ve Savunma Bakanlığı’ndan ek bilgi paylaşılmadı.

Beyaz tozun içeriği ve olayın muhtemel bağlantıları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.