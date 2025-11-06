Almanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Almanya Hannover Havalimanı'nda görülen menşei belirsiz bir dron nedeniyle uçuş operasyonları bir süreliğine askıya alındı ve bazı uçakların diğer havalimanlarına yönlendirildi.
Almanya Hannover Havalimanı'nda görülen menşei belirsiz dron, seferlerde aksamaya neden oldu. Uçuş operasyonları bir süreliğine tamamen askıya alındı ve bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; dün akşam saatlerinde havalimanına yaklaşan bir uçağın pilotu, uçan bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Menşei belirsiz dron nedeniyle yerel saatle 22.00 ila 22.45'te uçuş operasyonlarının tamamı askıya alındı.
BAŞKA YERLERE YÖNLENDİRİLDİ
Bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirilirken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan bir yolcu uçağının Osnabrück şehri üzerinde geri dönerek Amsterdam'a indiği bilgisi paylaşıldı.
Frankfurt'tan kalkan bir uçağın Hamburg'a yönlendirildiği, bir kargo uçağının ise Köln Bonn Havalimanı'na indiği kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, bu yıl eylül ayı sonuna kadar yalnızca Hannover Havalimanı'nda insansız hava araçlarının neden olduğu 5 aksaklık kaydedildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz