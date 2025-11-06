Almanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; dün akşam saatlerinde havalimanına yaklaşan bir uçağın pilotu, uçan bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Menşei belirsiz dron nedeniyle yerel saatle 22.00 ila 22.45'te uçuş operasyonlarının tamamı askıya alındı.

BAŞKA YERLERE YÖNLENDİRİLDİ

Bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirilirken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan bir yolcu uçağının Osnabrück şehri üzerinde geri dönerek Amsterdam'a indiği bilgisi paylaşıldı.

Frankfurt'tan kalkan bir uçağın Hamburg'a yönlendirildiği, bir kargo uçağının ise Köln Bonn Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu yıl eylül ayı sonuna kadar yalnızca Hannover Havalimanı'nda insansız hava araçlarının neden olduğu 5 aksaklık kaydedildiği belirtildi.