Almanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı

Almanya'da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Almanya&#039;da havalimanında dron paniği! Operasyonlar askıya alındı
Almanya, Drone, Güvenlik, Polis, Haber
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Almanya Hannover Havalimanı'nda görülen menşei belirsiz bir dron nedeniyle uçuş operasyonları bir süreliğine askıya alındı ve bazı uçakların diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Almanya Hannover Havalimanı'nda görülen menşei belirsiz dron, seferlerde aksamaya neden oldu. Uçuş operasyonları bir süreliğine tamamen askıya alındı ve bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; dün akşam saatlerinde havalimanına yaklaşan bir uçağın pilotu, uçan bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Menşei belirsiz dron nedeniyle yerel saatle 22.00 ila 22.45'te uçuş operasyonlarının tamamı askıya alındı.

BAŞKA YERLERE YÖNLENDİRİLDİ

Bazı uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirilirken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan bir yolcu uçağının Osnabrück şehri üzerinde geri dönerek Amsterdam'a indiği bilgisi paylaşıldı.

Frankfurt'tan kalkan bir uçağın Hamburg'a yönlendirildiği, bir kargo uçağının ise Köln Bonn Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu yıl eylül ayı sonuna kadar yalnızca Hannover Havalimanı'nda insansız hava araçlarının neden olduğu 5 aksaklık kaydedildiği belirtildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

