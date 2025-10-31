İstanbul senin veriler elin! Konum bilgileri Almanya'ya da servis edildi

İstanbul’da seçmen bilgilerini yurt dışına açtığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerine yönelik çifte soruşturma sürüyor. Milyonlarca kişinin kişisel verilerini Ekrem İmamoğlu’nun adamlarının talimatıyla CIA ajanı Aaron Barr’a servis ettiren CIA, MI6, Mossad bağlantılı Hüseyin Gün’ün itirafl arı konuşulmaya devam ederken, İBB’ye yeni bir casusluk operasyonu yapıldı. “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı.

SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

“İBB Hanem” alt uygulamasında, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip, program dışına sızdırılması skandalında adı geçenler belirlendi. Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğerlerinin İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli olduğu anlaşıldı. Soruşturmada İstanbulluların adres ve konum bilgilerinin Almanya ve Amerika’ya servis edildiği, darkweb’de de satışa çıkarıldığı öğrenildi.

İLK İŞİ KOPYALAMA OLDU

İBB’deki skandallar zinciri 2019 yılına uzanıyor. Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan bir gün sonra belediye verilerinin kopyalanması talimatını verdi. İmamoğlu imzalı belgede “Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirdiği” belirtildi. AK Parti, mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme isteği kabul etti. Buna rağmen verilerin kopyalanıp işlendiği İBB’ye yönelik soruşturmada elde edilen tapelere yansıdı.

SES KAYDINA YANSIDI

Tutuklu İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun bir ses kaydında “Reklam İstanbul” firması aracılığıyla İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği ifade etti. 2022-2024 yılları arasında Medya A.Ş’den 70’ten fazla usulsüz ihale aldığı belirlenen “Reklam İstanbul”la ilgili gizli tanık olarak ifade veren bir kişi çarpıcı ifşaalarda bulundu.

PARA İLE SATTILAR

Gizli tanık 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB tarafından kurulan ‘İstanbul Senin’ isimli uygulama ile ilgili olarak, “Murat Ongun’a en yakın diğer kişi Mustafa Nihat Sütlaş’tır. Reklam İstanbul isimli şirket bu kişinin üzerindedir. Ancak bu şirketin yatırımcısı, sahibi Murat Ongun’dur. Bu şirket seçimlerden önce Uğurhan Atma isimli şahsa aitti. 2019 yerel seçimlerinden sonra ‘İstanbul Senin’ isimli bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamada İstanbullulara ait tüm veriler bir araya toplandı. Daha sonra Reklam İstanbul isimli fi rma, bu uygulamadaki tüm verileri kullanmaya ve satmaya başladı. 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu veriler ilçe başkan adayları ve büyükşehir belediye ile paylaşıldı. İlçe adaylarına para ile satıldı. Yine bazı şirketlere de veriler para karşılığında verildi” ifadesini kullandı.

‘CASUS GİBİ’ İTİRAFI

Uğurhan Atma soruşturma dosyasına giren ses kaydında uygulama üzerinden kişilerin yaş, cinsiyet, kimlik numarası, konum, ziyaret edilen siteler, konum gibi mahrem bilgilere ulaşıp aldıklarını söyledi. Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü Serdal Taşkın da “Oraya kamera koyuyor, casus gibi” ifadesini kullandı.