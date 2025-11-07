Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri

Cuma namazı kılmak isteyen milyonlarca müslüman, seccadelerini alıp camilere doğru yola çıkmadan önce, il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Özellikle büyükşehirdeki yoğunluk ve trafik göz önüne alındığında, namaz vaktinden önce camide yerini almak oldukça önemlidir.

BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Cuma namaz vakti, illerin coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Diyanet takvimine göre bazı büyük illerin Cuma namaz saatleri aşağıdaki gibidir;

İl Cuma Namazı Saati (7 Kasım 2025) İstanbul 12:59 Ankara 12:43 İzmir 13:06 Bursa 12:59 Balıkesir 13:03 Erzurum 12:10

Cuma namazı saati, Öğle Ezanı vaktine denk gelmektedir. Camiye vaktinde ulaşmak ve hutbeyi dinlemek için belirtilen saatten daha önce camide hazır bulunmak tavsiye edilir.

7 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12:59'da kılınacak.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasıdır. Cuma namazı, hutbe ve kılınan sünnetlerle beraber camiye ve imama bağlı olarak genellikle 30 dakika ile 45 dakika arasında tamamlanmakla beraber, bazı camilerde bu süre bir saate kadar sürebilmektedir.