Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri

Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde Cuma namazı saatleri belli oldu. Müslüman alemi için haftanın en önemli ibadetlerden biri olan Cuma namazının saat kaçta kılanacağı araştırılıyor. Vatandaşlar bulundukları ilin Cuma namazı saatini öğrenerek camilerde saf tutacak.

Cuma namazı kılmak isteyen milyonlarca müslüman, seccadelerini alıp camilere doğru yola çıkmadan önce, il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Özellikle büyükşehirdeki yoğunluk ve trafik göz önüne alındığında, namaz vaktinden önce camide yerini almak oldukça önemlidir.

Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri - 1. Resim

BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK? 

Cuma namaz vakti, illerin coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Diyanet takvimine göre bazı büyük illerin Cuma namaz saatleri aşağıdaki gibidir;

İl
Cuma Namazı Saati (7 Kasım 2025)
İstanbul12:59
Ankara12:43
İzmir13:06
Bursa12:59
Balıkesir13:03
Erzurum12:10
 
Cuma namazı saati, Öğle Ezanı vaktine denk gelmektedir. Camiye vaktinde ulaşmak ve hutbeyi dinlemek için belirtilen saatten daha önce camide hazır bulunmak tavsiye edilir.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ  7 KASIM 

Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri - 2. Resim

7 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 7 Kasım Cuma namazı saat 12:59'da kılınacak.

Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri - 3. Resim

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasıdır. Cuma namazı, hutbe ve kılınan sünnetlerle beraber camiye ve imama bağlı olarak genellikle 30 dakika ile 45 dakika arasında tamamlanmakla beraber, bazı camilerde bu süre bir saate kadar sürebilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - HaberlerMurat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç özeti 6 Kasım - HaberlerViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç özeti 6 KasımBugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor! - HaberlerBugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor!Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 7 Kasım Hava Durumu - HaberlerBugün İstanbul'da yağmur var mı? 7 Kasım Hava DurumuAntalya'da okullar tatil mi? 7 Kasım Antalya Valiliği açıklaması gündemde! - HaberlerAntalya'da okullar tatil mi? 7 Kasım Antalya Valiliği açıklaması gündemde!Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir? - HaberlerKoca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?
Sonraki Haber Yükleniyor...