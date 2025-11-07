Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te 'usulsüz satış' operasyonu: 30 bin ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te 'usulsüz satış' operasyonu: 30 bin ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ilaç operasyonu yapıldı.

Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

