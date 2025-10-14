Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü

Gaziantep'te korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü

- Güncelleme:
Gaziantep'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Üç yıl önce kazada dizi kırılan Abdurrezzak Baysal hastanede şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Hasta bakıcının ifadesi kan dondururken, iddiaya göre Baysal hemşireye tükürünce yapılan iğne sonrası öldü. Olayla ilgili Abdurrezzak Baysal'ın ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdrrezzak Baysal'ın (27), dizi kırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Baysal'ın ailesi ise suç duyurusunda bulundu.

Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmadan başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği tespit edildi. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu belirlendi. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

"MAKTUL, ASLI HEMŞİREYE TÜKÜRDÜ"

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., şunları söyledi:

"Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular"

Gaziantep'te korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü - 1. Resim
Abdurrezzak Baysal

DAVA 3 ARALIK'A ERTELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

"SABAH EVİNE GETİRECEKTİK, BİZE TABUTUNU VERDİLER"

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, ise "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

Meksika'daki sel felaketinde ölü sayısı 64'e yükseldi! Onlarca kayıp var
