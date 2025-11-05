Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te sıcak saatler! Rezidansta yangın çıktı, ekipler alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansta yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede hızla yayılan alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı bir rezidansta çıktı. İddiaya göre, rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı.

Gaziantep'te sıcak saatler! Rezidansta yangın çıktı, ekipler alarma geçti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin 16 araç ve 45 personelle yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Gaziantep'te sıcak saatler! Rezidansta yangın çıktı, ekipler alarma geçti - 2. Resim

Binada büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

