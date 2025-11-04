Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un göbeğinde korkutan kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı

İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza saat 16.00’da Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray yönüne seyir halinde olan otomobil ile aracın önüne geçmeye çalışan bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un göbeğinde korkutan kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı - 1. Resim

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Aksaray yönüne seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü görülüyor.

