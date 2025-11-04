Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sosyal medya bu babayı konuşuyor! 12 çocuğuna verdiği isimleri duyan şaşıp kalıyor

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! 12 çocuğuna verdiği isimleri duyan şaşıp kalıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Baba, Denizli, Sosyal Medya, Vefa, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli’de yaşayan bir baba, 12 çocuğuna Türk tarihindeki destanlardan ilham alarak, Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem gibi isimler verdi. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi çeken isimlere adeta yorum yağdı.

Denizli'de yaşayan bir babanın çocuklarına verdiği isimler sosyal medyada çok konuşuldu. 

TÜRK DESTANLARINDAN ESİNLENMİŞ

Türk kültürü ve destanlarından esinlendiğini söyleyen baba, çocuklarına Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.

"VEFA ÖRNEĞİ"

Aileye ait isim listesi sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kullanıcı tarafından adeta yorum yağdı. Pek çok kullanıcı babanın "Türk tarihine ve kültürüne vefa örneği" gösterdiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise "Her biri ayrı bir destan gibi" yorumunda bulundu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!Nursel ile mutfak bahane ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köyde yürürken karşısına çıktı, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü - YaşamYürürken karşısına çıktı! Böyle bir yılanı ilk kez gördüİstanbullular güne sisle başladı! Göz gözü görmedi - Yaşamİstanbul'da sabah saatlerinde göz gözü görmedi!Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı - YaşamBalıkesir'de korkutan bir deprem dahaBolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyor - YaşamBolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyorAfyonkarahisar'da ekip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna para cezası - YaşamEkip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna ceza!"Kimse bilmesin, Allah bilsin" dedi, 150 bin liralık veresiye borcunu tek kalemde kapattı - Yaşam150 bin liralık veresiye borcunu kapattı
Sonraki Haber Yükleniyor...