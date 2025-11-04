Sosyal medya bu babayı konuşuyor! 12 çocuğuna verdiği isimleri duyan şaşıp kalıyor

Denizli'de yaşayan bir babanın çocuklarına verdiği isimler sosyal medyada çok konuşuldu.

TÜRK DESTANLARINDAN ESİNLENMİŞ

Türk kültürü ve destanlarından esinlendiğini söyleyen baba, çocuklarına Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar isimlerini verdi.

"VEFA ÖRNEĞİ"

Aileye ait isim listesi sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kullanıcı tarafından adeta yorum yağdı. Pek çok kullanıcı babanın "Türk tarihine ve kültürüne vefa örneği" gösterdiğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise "Her biri ayrı bir destan gibi" yorumunda bulundu.