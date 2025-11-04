Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttı

Şanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 8 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, nedeni belirlenemeyen şekilde gün içinde defalarca yangın çıktı. İddiaya göre eşyaları kendiliğinden tutuşan aile, evini boşaltarak komşularına sığındı. Ancak orada da yangın çıkınca dışarıda kalmak zorunda kaldılar. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan mahallelide panik oldu. Aile ise yetkililerden yardım talep etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor.  Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

GİTTİKLERİ EV DE YANDI

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttı - 1. Resim

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kuran-ı Kerim dinliyor.

Şanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttı - 2. Resim

"HER GİRDİĞİMİZDE BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orası da gece yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor." diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

