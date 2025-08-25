3 yıl önce evi yanan vatandaşın yeni evinde 1 haftada 4. yangın! "Bazı şeylere inanmazdım, artık düşünmeye başladım"

Bolu'da meydana gelen olay duyanları hayrete düşürüyor. Bolu Dağı’ndaki Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan Kıyak ailesi, nedeni henüz belirlenemeyen esrarengiz yangınlarla karşı karşıya kaldı. Beş kişilik ailenin evi, 19 Ağustos’tan bu yana bir hafta içinde dört kez farklı noktalardan alev aldı. Elektrik bağlantısı bulunmayan alanlarda çıkan yangınlar evin duvarında, gardırop içinde ve bazaların kenarında meydana gelirken, aile her seferinde yangınları kendi imkânlarıyla söndürmek zorunda kaldı.

Yangınların sebebine dair itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekiplerinin yaptığı incelemelerde herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Daha önce 2020’de de evi tamamen yanarak kül olan ve 2022’de yeniden ev inşa eden Kadir Kıyak, yaşananlardan sonra eşyalarını dışarı çıkarmak zorunda kaldıklarını, geçici olarak sokakta ve komşularında kaldıklarını belirterek “Bazı şeylere inanmazdım ama artık düşünmeye başladım, mağdur durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

YANGININ NEDENİ BELİRLENEMEDİ!

Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan 5 kişilik Kıyak ailesi, 19 Ağustos Salı gününden bu yana evlerinde çıkan nedeni belirlenemeyen yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

İlk olarak gece saatlerinde, odadaki yangında başlayan yangının ardından 24 Ağustos pazar gününe kadar 3 farklı yangın daha meydana geldi.

Aile tüm yangınları kendi imkanlarıyla söndürürken, durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Peş peşe çıkan yangınlardan sonra eşyalarını evin dışına çıkarmak zorunda kalan aile, geçici olarak sokakta yaşamaya başladı. Bazı günler de komşularında kalmak zorunda kalan Kıyak ailesi, yetkililerden çözüm bekliyor.

Öte yandan, 2020 yılında da Kıyak ailesinin evi, 2020 yılında da benzer şekilde çıkan bir yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. 2022'de yeni evlerini inşa eden aile, 3 yıl sonra yeni evlerinde de nedeni bilinmeyen yangınlar yaşanmaya başladı.

"BULUNDUĞU YERDE YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili konuşan aile üyesi Kadir Kıyak, "Geçen salı akşamı, 3 buçuk, 4 arası, kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan iki, üç gün sonra tekrar işten geldim, saat 9, 10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım, odanın yandığını gördüm. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık. Sabahladık, sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerden sonra geçerli bir sebep bulamadığının altını çizen Kadir Kıyak, konuşmasına şöyle devam etti:

"SEDAŞ ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi, hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde, hiçbir şey yok burada. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum"

"ARTIK BAZI ŞEYLERE İNANMAYA BAŞLADIM"

Yaşadıkları durumların esrarengiz olduğunu belirten Kadir Kıyak, "Ben, mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım. Tabii, böyle bir şey olabilir" dedi.