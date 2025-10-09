Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş yerinde gördüğü manzaraya şaşıp kaldı! Pişkin pişkin gelip alem yaptı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da Furkan Tunç'a ait markete giren O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dükkandan yiyecek ve alkol çalan O.K., kendine çilingir sofrası kurup alem yaptı. Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Burdur'da camı taşla kırarak markette alkollü çilingir sofrası kuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dakikalarca markette keyif yaptı. Market sahibi, şüphelinin markette 1 saat vakit geçirdiğini belirterek "Adam alem yapmış sonrasında da çekip gitmiş" dedi.

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda; Furkan Tunç'a ait markette O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dolaplardan alkol alan şüpheli masaya hazırladığı cips ve dondurmaları yedi. Yaklaşık 1 saat markette rahat tavırlarla vakit geçiren şüpheli daha sonrasında marketten ayrıldı.

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu fark edip polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın market içerisindeki rahat tavırları dikkat çekti.

"KEYİF YAPIP GİTMİŞ"

Market sahibi Furkan Tunç, sabah saat 6 sıralarında olayı babasının fark etmesi üzerine öğrendiğini belirterek "Ben de evden çıkıp dükkana geldiğimde camın kırık olduğunu ve içeride alkol şişelerinin olduğunu gördüm. Daha sonrasında polisleri arayıp şikayetçi oldum. Markette ilk geldiğinde camı kırmış. Ondan sonra dolaptan alkol almış. Sonrasında da cips, dondurma açmış. 1 saat oturup gitmiş. Adam alem yapmış sonrasında da çekip gitmiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

