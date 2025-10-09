Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! "Artık gözüm hep yerde"

Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! "Artık gözüm hep yerde"

Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! &quot;Artık gözüm hep yerde&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplarken bulduğu taşın 'göktaşı' olduğunu öğrenen Şenol Diktepe, büyük şaşkınlık yaşadı. "Artık köyüme geldiğimde gözüm hep yerde. Her taşı dikkatle inceliyorum, belki bir tane daha vardır diye" ifadelerini kullanan Diktepe, taşı meraklısına verebileceğini söyledi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Haslı köyünde yaşayan Şenol Diktepe, mantar toplamak için gittiği ormanda hayatının sürpriziyle karşılaştı. Dinlenmek için oturduğu sırada çevredeki taşlar arasında dikkat çeken bir parça fark eden Diktepe, farklı rengi ve ağırlığı nedeniyle ilgisini çeken taşı incelemek üzere yanına aldı.

TAŞ ÜNİVERSİTEDE İNCELENDİ

Yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taş, Karabük Üniversitesi’ne götürülerek uzmanlar tarafından incelendi. Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analiz sonucunda taşın göktaşı olduğu kesinleşti.

Keşfinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Diktepe, "Taşın diğerlerinden çok farklı olduğunu hemen fark ettim. Oldukça ağırdı. Üniversitede yapılan incelemede meteor taşı olduğunu öğrenince çok sevindim. Gerçekten büyük bir şans" dedi.

Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! "Artık gözüm hep yerde" - 1. Resim

KİMSEYE ANLATMAMIŞ

Diktepe, taşın içeriğinde bulunan metallere dair detaylı analizlerin yapılacağını belirterek, köylerinin 1700 rakımda bulunduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek bölgelere düştüğünü söyledi. Bulduğu taşı ilk etapta çevresindekilerle hemen paylaşmadığını söyleyen Diktepe, "Böyle durumlarda insanlar akın akın ormana geliyor, doğaya zarar verebiliyor. Bu yüzden haber hemen yayılmasın istedim" dedi.

Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! "Artık gözüm hep yerde" - 2. Resim

"MERAKLISINA VEREBİLİRİZ"

Göktaşı bulduktan sonra doğaya bakışının değiştiğini vurgulayan Diktepe, "Artık köyüme geldiğimde gözüm hep yerde. Her taşı dikkatle inceliyorum, belki bir tane daha vardır diye" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diktepe, göktaşını koleksiyonculara ya da meraklılara vermeyi düşünebileceğini de ifade etti.

