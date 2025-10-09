Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu

Yeni sezonda Karadeniz'de geçen ve iki düşman aile arasındaki kan davasını anlatan Taşacak Bu Karadeniz dizisi cuma akşamları TRT 1 ekranlarında olacak.

TAŞACAK BU KARADENİZ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosu genç ve tecrübeli isimlerden oluşuyor. Başrolde Ulaş Tuna Astepe Adil Koçari'yi, Deniz Baysal Esme Furtuna'yu canlandırırken kadroda, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü gibi isimler yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KARAKTERLERİ

Adil Koçari (Ulaş Tuna Astepe): Koçari ailesinin bir üyesi. Düşman aileyle çatışmanın göbeğinde yer alacak.

Esme Furtuna (Deniz Baysal): Furtuna ailesinden, Koçari’lerle bağları ve dramı dizinin merkezine taşıyacak.

Oruç Furtuna (Burak Yörük): Aile içinden gelen çatışmalara dahil olacak karakter.

Eleni (Ava Z. Yaman): Yunanistan’da yaşayan gizemli kadın, köklerini araştırmak üzere Karadeniz’e dönecek ve aileler arasındaki gerilimi yoğunlaştıracak.

Zarife (Yeşim Ceren Bozoğlu), Şeref (Aytek Şayan) ve diğer karakterler (Süleyman, Dursun, Fadime gibi) hikayede yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Dizi, Trabzon’da geçen ve Furtuna ile Koçari adlı iki düşman aile arasındaki kan davasını merkeze alıyor. Eleni, Yunanistan’dan gelerek köklerini ve ailesini araştırmak isterken hayatını bu çatışmalı dünyaya dahil eder. Karadeniz’in hırçın doğası, sert doğa koşulları hikayeyi derinleştiriyor.