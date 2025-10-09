Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu
TRT1, Dizi, Karadeniz, Kan Davası, Yeni Dizi, Deniz Baysal, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelecek Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri merak edildi.

Yeni sezonda Karadeniz'de geçen ve iki düşman aile arasındaki kan davasını anlatan Taşacak Bu Karadeniz dizisi cuma akşamları TRT 1 ekranlarında olacak. 

TAŞACAK BU KARADENİZ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosu genç ve tecrübeli isimlerden oluşuyor. Başrolde Ulaş Tuna Astepe Adil Koçari'yi, Deniz Baysal Esme Furtuna'yu canlandırırken kadroda, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü gibi isimler yer alıyor. 

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu - 1. Resim

TAŞACAK BU DENİZ KARAKTERLERİ

Adil Koçari (Ulaş Tuna Astepe): Koçari ailesinin bir üyesi. Düşman aileyle çatışmanın göbeğinde yer alacak.

Esme Furtuna (Deniz Baysal): Furtuna ailesinden, Koçari’lerle bağları ve dramı dizinin merkezine taşıyacak.

Oruç Furtuna (Burak Yörük): Aile içinden gelen çatışmalara dahil olacak karakter.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu - 2. Resim

Eleni (Ava Z. Yaman): Yunanistan’da yaşayan gizemli kadın, köklerini araştırmak üzere Karadeniz’e dönecek ve aileler arasındaki gerilimi yoğunlaştıracak.

Zarife (Yeşim Ceren Bozoğlu), Şeref (Aytek Şayan) ve diğer karakterler (Süleyman, Dursun, Fadime gibi) hikayede yer alıyor. 

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu - 3. Resim

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Dizi, Trabzon’da geçen ve Furtuna ile Koçari adlı iki düşman aile arasındaki kan davasını merkeze alıyor. Eleni, Yunanistan’dan gelerek köklerini ve ailesini araştırmak isterken hayatını bu çatışmalı dünyaya dahil eder. Karadeniz’in hırçın doğası, sert doğa koşulları hikayeyi derinleştiriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

THY'den 'Boeing 737Max' açıklaması: "Anlaşma olmazsa Airbus’a geçebiliriz"Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de savaş bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı! - HaberlerGazze'de savaş bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı!Galatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak? - HaberlerGalatasaray-Manchester City maçı ne zaman, nerede oynanacak?Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti belli oldu! - HaberlerHudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok, bitti mi? Dizinin akıbeti belli oldu!50 kuruş kalkacak mı? Detaylar belli oldu - Haberler50 kuruş kalkacak mı? Detaylar belli olduKış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği yeni tarihleri merak ediliyor - HaberlerKış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği yeni tarihleri merak ediliyorKızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti Seda kimdir, gerçek adı ne? Nilay'ın eski komşusu diziye dahil oluyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...