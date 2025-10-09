THY'den 'Boeing 737Max' açıklaması: "Anlaşma olmazsa Airbus’a geçebiliriz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Stockholm’de gerçekleştirilen toplantıda Reuters’a açıklamalarda bulundu.

Boeing777X uçak alımıyla hala ilgilendiklerini belirten Bolat, bu uçakla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bolat, "777X uçaklarının siparişi için doğru zamanı bekliyoruz, acelemiz yok." ifadelerinde bulundu.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Bolat, "Motor üreticisi CFM ile koşullu 737MAX siparişleri konusunda hala görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

CFM ile görüşmeler başladığında birbirimize uzak noktalardaydık diyen Bolat, "Maliyet konusunda hala katetmemiz gereken biraz mesafe var." diye ekledi.

"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK..."

Bolat, "CFM ile anlaşmaya varamazsak Boeing 737MAX yerine Airbus'a dönebiliriz" ifadelerinde bulundu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

THY, 225 UÇAK İÇİN BOEİNG'LE ANLAŞMIŞTI

Türk Hava Yolları'nın, 26 Eylül 2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi vermişti. Açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti.

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamlamıştı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarılıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklanmıştı.

BOEİNG MAX AİLESİNİN MODELLERİ

737 MAX serisi, gövde uzunluğu ve oturma kapasitesine göre 4 ana modelden oluşuyor: MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10.

737 MAX 8 maksimum 210 kişilik oturma kapasitesine sahip. MAX 8, 3 4 bin 28 mil menzile ve yaklaşık 39 metre uzunluğa sahip. Bu modelin yaklaşık 3 bin adetinin hizmette olduğu tahmin ediliyor. 737 MAX 9 ise, maksimum 220 yolcu kapasiteli. Bu uçağın menzili 3 bin 798 mil, uzunluğu ise yaklaşık 42 metre. 737 MAX 10 ise 230 kişilik maksimum oturma kapasitesiyle en büyük MAX uçağı.

Boeing 737 programının geliştirilmesine1993 yılında başlandı. 1997 yılında ilk uçuşunu yaptı. 737-800, ilk geliştirilen model oldu. Boeing, filolarını yenilemek ve eski tip model uçakları hizmet dışı bırakmak isteyen hava yollarına, yakıt tasarrufunu öne çıkar dar gövdeli model sundu.