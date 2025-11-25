Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir işletmede bozulmuş ve kokmuş etler ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa sakıncalı pide imalatı yapan bir iş yeri mühürlendi.

KOKMUŞ ETLER ELE GEÇİRİLDİ

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi. İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

Bozulmuş ve kokmuş et yığınları bulundu! Mühürlediler

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

GÖZDE NUR BAYAR

