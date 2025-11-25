Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrolde yer aldığı İki Dünya Bir Dilek filmi izleyicilerle buluştu. Filmin yayınlandığı platform, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Hande Erçel ve Metin Akdülger’i aynı projede buluşturan İki Dünya Bir Dilek filmi nereden izlenir, hangi platformda merak ediliyor. Yayınlanmasının ardından sosyal medya ve arama motorlarında yoğun ilgi gören film, hikayesi ve başrol uyumuyla dikkat çekiyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

İki Dünya Bir Dilek, bugün itibarıyla Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Film, platformun yeni yerli içerikleri arasında yer alırken hem Türkiye'den hem birçok ülkede aynı anda yayına açıldı. Kullanıcılar Prime Video abonelikleriyle yapımı HD kalitede izleyebiliyor.

Hande Erçel'in oyunculuk performansının yanı sıra filmin senaryo tarafında da yer alması nedeniyle dikkat çekiyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ KONUSU NE?

Film, 1998 yılbaşı gecesinde aynı hastanede tanışan Bilge ve Can’ın tesadüflerle başlayan hikayesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçen iki genç, o gece kurdukları bağ ile izleyiciye dokunan bir başlangıç yapıyor.

Yıllar sonra yolları yeniden kesişen ikiliden Bilge artık başarılı bir avukat, Can ise önemli bir keşfe hazırlanan bir arkeologdur. Bu beklenmedik karşılaşma, onların hem geçmişleriyle yüzleştiği hem de büyük bir sınavdan geçtiği bir yolculuğa dönüşür. Film, duygusal yapısı ve iki karakterin değişim hikayesiyle öne çıkıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK OYUNCULARI

Hande Erçel, Metin Akdülger, Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Didem İnselel, Eylül Su Sapan, İpek Erdem, Erdal Bilingen

IREM ÖZCAN

