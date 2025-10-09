Meclis kürsüsünde peruğunu çıkarmıştı! CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada peruğunu çıkarmış ve meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Bu yıl yine aynı kürsüye çıkan Yontar, sevindiren haberi verdi ve kanseri yendiğini duyurdu.

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKTİ

"Bugün sağlıklı bir şekilde karşınızdayım" diyen Yontar, "Ve şimdi sadece kadınlardan değil, hepimizden bir dileğim var. Geç kalmayın. Kendi bedeninizi tanıyın ve korkmadan kontrollerinizi yaptırın. Unutmayın; bir muayene erken teşhis, bir hayat demek olabilir. Bir kadının yaşam süreci boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13’tür. Hastalığı ilk duyduğum an 'Neden?', 'Niçin ben, zamanı mıydı?' diye sorular sordum kendi kendime. Bu savaş sadece bedenle değil, umutla, cesaretle yaşamı, ailenizi, işinizi sevmekle, kararlılıkla kazanıyor" dedi.

"RİSK 20 YAŞINA KADAR DÜŞTÜ"

Kansere karşı sağlıklı beslenme çağrısı da yapan Yontar, "İstatistikler bize hastalığa yakalanma riskinin 20 yaşına kadar düştüğünü göstermekte. Hareketsiz yaşamımızı, beslenme düzenimizi değiştirmeli, alkol ve sigara tüketimini azaltmalı, yağlı ve tatlı yiyecekleri bırakmalıyız" diye konuştu.

Yontar'ın sözleri Meclis'te duygusal anlar yaşanmasına neden olurken, milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı. Milletvekili, konuşmasını meme kanseriyle mücadele eden tüm kadınlara umut ve cesaret dilekleriyle tamamladı.