Ölüm riski var! Ticaret Bakanlığı popüler oyuncağın satışını yasakladı

Ölüm riski var! Ticaret Bakanlığı popüler oyuncağın satışını yasakladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ölüm riski var! Ticaret Bakanlığı popüler oyuncağın satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Yasak, Çocuklar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

81 ilde denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, bir güvensiz ürünü daha ifşa etti. Çocuklar arasında oldukça popüler olan oyuncağın satışını yasaklayan bakanlık, ürünün "boğulma riski" taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, bir ürünün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. 

OYNAYAN KAKTÜS YASAKLANDI 

Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve çocuklar arasında popüler olan oynayan kaktüs oyuncak, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasaklandı.

Ölüm riski var! Ticaret Bakanlığı popüler oyuncağın satışını yasakladı - 1. Resim

BOĞULMA RİSKİ VAR

Ürünün mekanik olarak sınıfta kaldığı belirtildi. "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" firmasının ürettiği ve boğulma riski taşıdığı belirtilen oyuncak raflardan toplatılıyor. 

Ölüm riski var! Ticaret Bakanlığı popüler oyuncağın satışını yasakladı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

