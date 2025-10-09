Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Colins, Türkiye'de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır'a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı

Colins, Türkiye'de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır'a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Colins, Türkiye&#039;de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır&#039;a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı
Tekstil, Ekonomi, İşsizlik, Üretim, Türkiye, Mısır, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Giyim devi Colins, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurdu. Aksaray'daki fabrikasını kapatan Colins, üretimi de Mısır'a kaydırdı. Karar sonrası 1.500 kişi işsiz kaldı.

Eroğlu Holding'e ait olan ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden Colins, Aksaray'daki fabrikası ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Giyim devi söz konusu fabrikayı kapattı. 

FABRİKAYI MISIR'A KAYDIRDI

1.500 kişinin çalıştığı fabrikanın kapısına kilit vurulurken, ünlü marka fabrikayı Mısır'a kaydırdı. Hafta sonu itibarıyla fabrikada üretim tamamen durdu. Karar sonrası fabrikada çalışan 1.500 kişi işsiz kaldı. 

Colins, Türkiye'de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır'a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı - 1. Resim

AKSİ DURUMDA ÜRETİM YENİDEN BAŞLAYACAK 

Aksaray'daki fabrikasını kapatan Colins, makine ve malzemeleri ise kaldırmadı. Şirketin Mısır'daki üretimde sorun yaşaması durumunda Türkiye'deki fabrikayı yeniden aktifleştireceği öğrenildi. 

Colins, Türkiye'de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır'a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyorİhbara giden ekipler, ormanda 5 defineciyi suçüstü yakaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracat - EkonomiTürkiye'den komşularına 9 ayda 20,3 milyar dolarlık ihracatVatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde - Ekonomi"Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu!600 bin TL'lik altın 477 bin TL'ye düştü! Kuyumcunun cevabı olay oldu - Ekonomi600 bin TL'lik altın 477 bin TL'ye düştüKonut kredilerinde son durum! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?  - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? Yarım asır sonra bir ilk yaşanıyor! Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu - EkonomiKapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurduSanayi üretim endeksi ağustosta arttı - EkonomiSanayi üretim endeksi ağustosta arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...