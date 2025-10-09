Colins, Türkiye'de üretimi durdurdu! Fabrika Mısır'a taşındı, 1.500 kişi işsiz kaldı

Eroğlu Holding'e ait olan ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden Colins, Aksaray'daki fabrikası ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Giyim devi söz konusu fabrikayı kapattı.

FABRİKAYI MISIR'A KAYDIRDI

1.500 kişinin çalıştığı fabrikanın kapısına kilit vurulurken, ünlü marka fabrikayı Mısır'a kaydırdı. Hafta sonu itibarıyla fabrikada üretim tamamen durdu. Karar sonrası fabrikada çalışan 1.500 kişi işsiz kaldı.

AKSİ DURUMDA ÜRETİM YENİDEN BAŞLAYACAK

Aksaray'daki fabrikasını kapatan Colins, makine ve malzemeleri ise kaldırmadı. Şirketin Mısır'daki üretimde sorun yaşaması durumunda Türkiye'deki fabrikayı yeniden aktifleştireceği öğrenildi.