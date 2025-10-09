Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret yeniden gündem olmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri aralık ayında pazarlık masasına oturacak. Pazarlık öncesi hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslararası kuruluşlardan da tahminler geliyor.

TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında. Türkiye'deki uzmanlarda asgari ücret zammı için yüzde 20-25 bandına "Gerçekçi" yorumu yapılıyor.

YÜZDE 20 VE 25 ZAMLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olmuştu. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 524 lira, yüzde 25 zam yapılırsa da 27 bin 630 lira olacak.

"ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLMALI?" DİYE SORULDU

Tüm bu gelişmeler ışığında milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, Asal Araştırma konuyla ilgili bir anket gerçekleştirdi. Eylül ayında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun beklentisi tahminleri aştı.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ TAHMİNLERİN ÜZERİNDE

Ankette "30 bin TL" ve "32 bin TL'den fazla" tercihleri öne çıktı. "30 bin TL olmalı" diyenlerin oranı yüzde 25,8 olurken, "32 bin TL'den fazla olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu

İşte anket sonuçları:

Yüzde 14,5: En fazla 26 bin TL

Yüzde 22,6: 28 bin TL

Yüzde 25,8: 30 bin TL

Yüzde 13,1: 32 bin TL

Yüzde 24: 32 bin TL'den fazla