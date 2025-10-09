Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde

Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde

"Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri "Yüzde 20-25" aralığında gelirken, Türkiye'de yapılan bir anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti. "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sorulan ankette, vatandaşların büyük çoğunluğunun beklentisi tahminleri aştı. İşte detaylar...

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret yeniden gündem olmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri aralık ayında pazarlık masasına oturacak. Pazarlık öncesi hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslararası kuruluşlardan da tahminler geliyor. 

TAHMİNLER YÜZDE 20-25 ZAM ARALIĞINDA

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulundu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında. Türkiye'deki uzmanlarda asgari ücret zammı için yüzde 20-25 bandına "Gerçekçi" yorumu yapılıyor.

Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde - 1. Resim

YÜZDE 20 VE 25 ZAMLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla  22 bin 104 lira olmuştu. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 524 lira, yüzde 25 zam yapılırsa da 27 bin 630 lira olacak. 

"ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLMALI?" DİYE SORULDU

Tüm bu gelişmeler ışığında milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, Asal Araştırma konuyla ilgili bir anket gerçekleştirdi. Eylül ayında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun beklentisi tahminleri aştı.

Vatandaşa "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu! Beklenti tahminlerin çok üzerinde - 2. Resim

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ TAHMİNLERİN ÜZERİNDE 

Ankette "30 bin TL" ve "32 bin TL'den fazla" tercihleri öne çıktı. "30 bin TL olmalı" diyenlerin oranı yüzde 25,8 olurken, "32 bin TL'den fazla olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu

İşte anket sonuçları: 

Yüzde 14,5: En fazla 26 bin TL
Yüzde 22,6: 28 bin TL
Yüzde 25,8: 30 bin TL 
Yüzde 13,1: 32 bin TL
Yüzde 24: 32 bin TL'den fazla

