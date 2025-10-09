İzmir'de Halk Ekmek'e zam! İşte yeni tarife

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim devam ediyor. Kamu yararı çerçevesinde temel ihtiyaç ürünü olan ekmeği vatandaşa uygun fiyata ulaştırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ağustosta yürürlüğe giren zamma rağmen tarifesinde değişikliğe gitmemişti. Kentte ekmek fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile bir süredir mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zam kararı aldı.

İZMİR'DE HALK EKMEK TARİFESİ

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

GÜNLÜK 160 BİN EKMEK ÜRETME KAPASİTESİ

Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası, günde 160 bin ekmek üretme kapasitesiyle çalışıyor. Her gün el değmeden üretilen ekmekler, 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor.