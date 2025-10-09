Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği Kıskanmak dizisi 4. bölümde yaşananlar konuşuluyor. Özellikle Nüzhet'in "Günaydın kaptan" diye hitap ettiği mezarlık sahnesinde Orhan Erden'in kim olduğu araştırılıyor.

KISKANMAK ORHAN ERDEN KİM?

Kıskanmak dizisi 4. bölümde Nüzhet, yaşanılan gelişmelerin ardından mezarlığa gider. "Günaydın kaptan" diye hitap ettiği mezarın Orhan Erden'e ait olduğu görüldü. Mezar başında Nüzhet, "Ben sadece sana olan sözümü tutmaya çalışıyorum. Girdim içlerine... Hem de öyle bir girdim ki, hepsi avucumun içinde. (...) Görüşürüz, Baba." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Orhan Erden'in Nüzhet'in babası olabileceği ve denizcilikle ilgili bir geçmişi olduğu üzerinde duruluyor.

KISKANMAK DİZİSİ NÜZHET'İN BABASI KİM?

Dizide henüz Nüzhet'in babasının kim olduğu açıklanmadı. Mezarlık sahnesinin ardından Orhan Erden ismi, pek çok izleyici tarafından Nüzhet'in babası olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde konunun derinleşeceği ve ortaya çıkacağı düşünülüyor.

KISKANMAK DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi her hafta Salı günü NOW'da yayınlanıyor. Kıskanmak 5. bölüm 14 Ekim Salı günü 20.00'de ekrana gelecek.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Beril Pozam, Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Dilara Aksüyek, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Cem Uslu, Lila Gürmen ve Zeynep Yüce gibi güçlü isimler de kadroda yer alıyor.