Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi

Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet&#039;in babası gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıskanmak dizisinin yayınlanan son bölümünde Nüzhet'in mezarını ziyaret ettiği Orhan Erden kim merak edildi. Sosyal medyada gündem olan Orhan Erden'in Nüzhet'in babası olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği Kıskanmak dizisi 4. bölümde yaşananlar konuşuluyor. Özellikle Nüzhet'in "Günaydın kaptan" diye hitap ettiği mezarlık sahnesinde Orhan Erden'in kim olduğu araştırılıyor. 

KISKANMAK ORHAN ERDEN KİM?

Kıskanmak dizisi 4. bölümde Nüzhet, yaşanılan gelişmelerin ardından mezarlığa gider. "Günaydın kaptan" diye hitap ettiği mezarın Orhan Erden'e ait olduğu görüldü. Mezar başında Nüzhet, "Ben sadece sana olan sözümü tutmaya çalışıyorum. Girdim içlerine... Hem de öyle bir girdim ki, hepsi avucumun içinde. (...) Görüşürüz, Baba." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Orhan Erden'in Nüzhet'in babası olabileceği ve denizcilikle ilgili bir geçmişi olduğu üzerinde duruluyor.

Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi - 1. Resim

KISKANMAK DİZİSİ NÜZHET'İN BABASI KİM?

Dizide henüz Nüzhet'in babasının kim olduğu açıklanmadı. Mezarlık sahnesinin ardından Orhan Erden ismi, pek çok izleyici tarafından Nüzhet'in babası olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde konunun derinleşeceği ve ortaya çıkacağı düşünülüyor. 

Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi - 2. Resim

KISKANMAK DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi her hafta Salı günü NOW'da yayınlanıyor. Kıskanmak 5. bölüm 14 Ekim Salı günü 20.00'de ekrana gelecek.

Kıskanmak Orhan Erden kim? Nüzhet'in babası gündeme geldi - 3. Resim

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Beril Pozam, Hande Doğandemir, Ayda Aksel, Dilara Aksüyek, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Cem Uslu, Lila Gürmen ve Zeynep Yüce gibi güçlü isimler de kadroda yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kerbala'yı yaşattınız" demişti! ABB'den su kesintisi açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek?Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu! - HaberlerVapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde! - HaberlerYeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde!İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu? - Haberlerİstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?Gazze'de savaş bitti mi? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı! - HaberlerGazze'de savaş bitti mi? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı!Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - HaberlerGediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı....
Sonraki Haber Yükleniyor...