İZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Barajlardaki su seviyesinin azalmasının ardından İzmir'de planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim tarihinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kentin birçok bölgesine su verilemeyecek.

Kınık, Urla ve Tire'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde gün boyu kesintiler yaşanacak. 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi...

9 EKİM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Balçova, Bergama, Buca, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kınık ve Kirazlı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU su kesintisi sorgulama listesine bakıldığında İzmir'de sular gün içinde gelecektir.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ