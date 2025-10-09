İZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU, 9 Ekim Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları kapsamında İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte planlı kesintilerin sürdüğü bölgede, Kınık, Urla ve Tire başta olmak üzere birçok ilçede su hizmeti geçici olarak durdurulacaktır. Peki, 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi sorgulama listesi...
Barajlardaki su seviyesinin azalmasının ardından İzmir'de planlı su kesintileri devam ediyor. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim tarihinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kentin birçok bölgesine su verilemeyecek.
Kınık, Urla ve Tire'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde gün boyu kesintiler yaşanacak. 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi...
9 EKİM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'in Balçova, Bergama, Buca, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kınık ve Kirazlı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU su kesintisi sorgulama listesine bakıldığında İzmir'de sular gün içinde gelecektir.
İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BALÇOVA
|Çetin Emeç, Eğitim
|09.10.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|ÇETİN EMEÇ UĞUR MUMCU Cd. No: 52 BALÇOVA
|BERGAMA
|Ulucamii
|09.10.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ULUCAMİİ MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|BUCA
|Buca Koop
|09.10.2025 saat 09:58 ile 10:59 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|220/35 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|BUCA
|Efeler
|09.10.2025 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|334 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|FOÇA
|Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
|09.10.2025 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.
|GÜZELBAHÇE
|Yelki
|09.10.2025 saat 09:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|YELKİ 2216 Sk. GÜZELBAHÇE
|KARABURUN
|İskele
|09.10.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|İSKELE MAHALLESİ DELİKLİTAŞ CADDESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN DELİKLİTAŞ CADDESİ, LİMAN CADDESİ, MİMOZA KOYU VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.
|KINIK
|Yeni
|09.10.2025 saat 08:44 ile 10:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|YENİ MAHALLE ŞEHİT HALİL BALYA CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
|KİRAZ
|Cumhuriyet
|09.10.2025 saat 09:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
