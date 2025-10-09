Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler

Hastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastane, Rüşvet, Uyuşturucu, Alkol Testi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de hastanede görev yapan bazı personellerin para karşılığında uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı personellerin rüşvet karşılığında uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hastanenin yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

Hastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler - 1. Resim

ALKOL ORANINI BİLE DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında, hastanede hizmet alımı yöntemiyle çalışan bazı bilgi işlem görevlilerinin işlem başına 20 ila 30 bin lira arasında rüşvet alarak, çeşitli test sonuçlarını sistem üzerinde usulsüz şekilde değiştirdikleri belirlendi.

İddialara göre, şüpheliler;

  • Denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren kişilerin sonuçlarını temiz gösterdi.

  • Alkollü araç kullanırken yakalanan bazı sürücülerin kan testlerindeki alkol oranlarını düşürdü.

  • Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bazı kişilerin doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle etti.

Hastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler - 2. Resim

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

KOM ekipleri, Nevşehir merkez ile Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri’de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i Nevşehir Devlet Hastanesinde bilişim uzmanı olarak çalışan toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir Ballon d'Or, bir kadro dışı! 'Sen halı saha topçusu musun?'İZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz - GündemErdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Katkıya devam edeceğiz!Ali Babacan'dan muhalefetin fotoğraf eleştirisine rest: Kime selam vereceğimizi size mi soracağız? - GündemBabacan'dan 'selamlaşma' resti: Size mi soracağız?Osman Bektaş, Kütahya depreminin ardından tek bir bölgeyi işaret etti! Tehlike giderek büyüyor - GündemTek bölgeyi işaret etti, tehlike büyüyor!Tokat'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün süreyle yasaklandı - GündemBu kentte gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasak!Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kritik adım: Türk minerali için iş birliği - GündemTürk minerali için iş birliğiSuç örgütleri çökertiliyor! 2024’e göre %27 daha fazla şebeke ağı ortadan kaldırıldı - GündemSuç örgütleri çökertiliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...