Hastanede skandal rüşvet ağı! Uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdiler

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı personellerin rüşvet karşılığında uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını değiştirdikleri iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hastanenin yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren projeli bir soruşturma yürüttü.

ALKOL ORANINI BİLE DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında, hastanede hizmet alımı yöntemiyle çalışan bazı bilgi işlem görevlilerinin işlem başına 20 ila 30 bin lira arasında rüşvet alarak, çeşitli test sonuçlarını sistem üzerinde usulsüz şekilde değiştirdikleri belirlendi.

İddialara göre, şüpheliler;

Denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren kişilerin sonuçlarını temiz gösterdi.

Alkollü araç kullanırken yakalanan bazı sürücülerin kan testlerindeki alkol oranlarını düşürdü.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bazı kişilerin doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle etti.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

KOM ekipleri, Nevşehir merkez ile Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri’de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i Nevşehir Devlet Hastanesinde bilişim uzmanı olarak çalışan toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.