Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde!

Dikey formatta yayınlanacak "Yeni Nesil Aile" dizisi, İstanbul'da geçen bir aile komedisi olarak ekrana gelecek. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak belli oldu.

YENİ NESİL AİLE NEREDE YAYINLANACAK?

Dizi, Doğan Burda'nın yeni dijital yayın platformu Bmag üzerinde yayınlanacak. Platform, podcastlerden dergilere uzanan geniş seçki sunarken Türkiye'nin ilk dikey formattaki dizisini de izleyicilerle buluşturuyor. Dizinin ilk 5 bölümü sosyal medya hesaplarından 8 Ekim tarihinde yayınlandı. Kalan bölümlerinin Bmag platformunda yer alması bekleniyor.

YENİ NESİL AİLE HANGİ PLATFORMDA?

Yeni Nesil Aİle dizisinin platform tercihi dikey yayın formatına uygun olarak mobil uygulama ve sosyal medya kombinasyonu şeklinde oldu. İzleyiciler diziyi Bmag platformu üzerinden izleyebilecek.

YENİ NESİL AİLE OYUNCULARI KİM?

Başrol kadrosunda Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim yer alıyor. Kadronun diğer üyeleri arasında Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici gibi isimler bulunuyor.

Senaryoyu Ece Yosmaoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan yer alıyor.

KONUSU NE?

“Yeni Nesil Aile”, İstanbul’da bahçeli bir evde yaşayan farklı kuşakların bir arada yaşadığı çatışmaları konu alıyor. Modern ebeveynlik anlayışları, geleneksel değerlerle çatışıyor ve bu durum mizahi unsurlarla ekrana taşınıyor.

Dizi, Montessori eğitim meraklısı ebeveynlerden sosyal medya takıntılı aile alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan konu ekseniyle izleyiciyi hem güldürmeyi hem düşündürmeyi amaçlıyor.