Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde!

Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde!
Eda Ece, İbrahim Selim, Sumru Yavrucuk, Dizi, Komedi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eda Ece, İbrahim Selim ve Sumru Yavrucuk'un başrolde yer aldığı Yeni Nesil Aile nerede yayınlanacak merak ediliyor. 58 bölüm sürmesi planlanan dizinin bir aile komedisi olarak dikkat çekiyor.

Dikey formatta yayınlanacak "Yeni Nesil Aile" dizisi, İstanbul'da geçen bir aile komedisi olarak ekrana gelecek. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak belli oldu.

YENİ NESİL AİLE NEREDE YAYINLANACAK?

Dizi, Doğan Burda'nın yeni dijital yayın platformu Bmag üzerinde yayınlanacak. Platform, podcastlerden dergilere uzanan geniş seçki sunarken Türkiye'nin ilk dikey formattaki dizisini de izleyicilerle buluşturuyor. Dizinin ilk 5 bölümü sosyal medya hesaplarından 8 Ekim tarihinde yayınlandı. Kalan bölümlerinin Bmag platformunda yer alması bekleniyor.

Yeni Nesil Aile nerede, hangi platformda yayınlanacak? Eda Ece başrolde! - 1. Resim

YENİ NESİL AİLE HANGİ PLATFORMDA?

Yeni Nesil Aİle dizisinin platform tercihi dikey yayın formatına uygun olarak mobil uygulama ve sosyal medya kombinasyonu şeklinde oldu. İzleyiciler diziyi Bmag platformu üzerinden izleyebilecek. 

YENİ NESİL AİLE OYUNCULARI KİM?

Başrol kadrosunda Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim yer alıyor. Kadronun diğer üyeleri arasında Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici gibi isimler bulunuyor. 

Senaryoyu Ece Yosmaoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan yer alıyor. 

KONUSU NE?

“Yeni Nesil Aile”, İstanbul’da bahçeli bir evde yaşayan farklı kuşakların bir arada yaşadığı çatışmaları konu alıyor. Modern ebeveynlik anlayışları, geleneksel değerlerle çatışıyor ve bu durum mizahi unsurlarla ekrana taşınıyor.

Dizi, Montessori eğitim meraklısı ebeveynlerden sosyal medya takıntılı aile alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan konu ekseniyle izleyiciyi hem güldürmeyi hem düşündürmeyi amaçlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji'nden uluslararası akademik başarı: Öğretmenlerin çalışmaları USOS 2025'e katılacakAnne olduğunu unuttu... İsrailli modelden Filistinli çocuklara skandal ifadeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama listesi: 9 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek?Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu! - HaberlerVapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu? - Haberlerİstanbul İSKİ baraj doluluk oranı: 9 Ekim güncel baraj doluluk oranı kaç oldu?Gazze'de savaş bitti mi? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı! - HaberlerGazze'de savaş bitti mi? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı!Gediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı.... - HaberlerGediz elektrik kesintisi: 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Güzelyalı, Urla, Torbalı....Bursa su kesintisi listesi! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerBursa su kesintisi listesi! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...