Sudan’da korkunç saldırı: Paramiliter milisler camiyi bombaladı

Sudan’ın kuzeybatısındaki El-Fasher kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düzenlediği topçu saldırısında, bir camiye sığınan 13 sivil hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Abu Shouk Mülteci Kampı yakınlarında bulunan cami, RSF tarafından kuzeyden yapılan bombardımanda hedef alındı. Bombardıman sırasında camide 70 kadar aile sığınmıştı.

Camiye sığınanlardan biri, "Top mermileri düştü, 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Caminin bir kısmı yıkıldı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, “Enkaz altından 13 ceset çıkardık ve defnettik” ifadelerini kullandı.

MİLİSLER EL-FASHER'İ KUŞATTI

Nisan 2023’te Sudan ordusu ile RSF arasında patlak veren savaşta El-Fasher, ordunun elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Ancak HDK'nın kuşatmayı daralttığı ve kent çevresindeki mülteci kamplarını ele geçirdiği belirtiliyor.

Son günlerdeki saldırılar, RSF’nin bölgedeki en yoğun ve şiddetli harekâtı olarak kayda geçti. RSF, hem topçu birlikleri hem de insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

El-Fasher Hastanesi de hedefte

Salı ve Çarşamba günleri arasında, HDK'nın El-Fasher’deki son çalışan hastanelerden birine düzenlediği saldırılarda 20 kişi daha öldü

Geçen ay, bir camiye düzenlenen İHA saldırısında ise en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.

SUDAN'DA AÇLIK VE YIKIM BÜYÜYOR

Birleşmiş Milletler'e göre Sudan’daki savaş, 25 milyondan fazla insanı açlıkla yüz yüze bıraktı. Ülkede milyonlarca kişi yerinden edildi, on binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Ancak net bir ölü sayısı açıklanamıyor; çünkü hastaneler işlevsiz, ölüler sokaklarda ya da enkaz altında kalıyor.

El-Fasher’deki abluka, şehirde hayvan yeminin bile yiyecek olarak kullanıldığı ve bir çuval yemin yüzlerce dolara satıldığı bir açlık krizine neden oldu.