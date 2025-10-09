Tarihin en büyük Özgürlük Filosu 1.000 gemiyle Gazze’ye yelken açıyor!

Gazze ablukasını kırmak için tarihin en büyük sivil deniz konvoyu, 1.000 gemiyle yelken açmaya hazırlanıyor. Organizatörler, “İsrail’in önceki müdahaleleri ve baskıları bizi yıldırmadı” diyerek girişimin küresel dayanışmayı daha da güçlendirdiğini açıkladı.

Katılımcılar arasında aktivistler, doktorlar, gazeteciler, avukatlar ve farklı ülkelerden yüzlerce gönüllü yer alacak.

KÜRESEL DAYANIŞMA RÜZGARI

Önceki Özgürlük Filoları, Akdeniz’in farklı limanlarından yola çıkarak uluslararası sularda Gazze’ye ulaşmayı hedeflemişti.

Bazı gemiler İsrail donanmasının sert müdahalelerine rağmen Gazze karasularına kadar ulaşmayı başarmış, bu girişimler de yeni filoya ilham vermişti.

Bu kez hedef çok daha büyük: Farklı ülkelerden aynı anda hareket eden 1.000 geminin uluslararası sularda birleşmesi ve eş zamanlı olarak Gazze kıyılarına yönelmesi planlanıyor.

Organizatörler, filonun büyüklüğünün İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artıracağını ve kalıcı bir insani koridorun önünü açacağını umuyor.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI SONRASI HAZIRLIKLAR HIZLANDI

2 Ekim’de İsrail güçlerinin Global Sumud Filosuna düzenlediği kimyasal sıvı saldırısı ve iletişimin kesilmesi, yeni girişimin hazırlıklarını hızlandırdı.

6 gün sonra, 8 Ekim’de, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemiler yeniden hedef alındı.

Saldırılar, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açarken, “daha büyük, daha kalabalık ve daha görünür” bir filo fikrinin doğmasına neden oldu.

“BU BİR KONVOYDAN DAHA FAZLASI”

Organizatörlere göre yeni Özgürlük Filosu, sadece bir yardım girişimi değil, aynı zamanda “sessizliğe karşı küresel bir açıklama.”

Katılımcıların çoğu bu misyonu, Gazze’deki toplu cezalandırma ve sistematik baskıya karşı insanlığın vicdan sesi olarak tanımlıyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu filo, sadece bir rota değil, bir direniş sembolüdür. Dünyanın sessiz kaldığı bir dönemde vicdanın sesi olacak.”

Yeni filo, uluslararası gözetim altında yasal deniz rotalarını takip edecek.

Organizatörler, İsrail’in önceki müdahalelerine rağmen “geri adım atılmayacağını” yineledi.

TÜRKİYE LİMANLARINDAN DA DESTEK BEKLENİYOR

Henüz resmi açıklama yapılmasa da, kaynaklara göre Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerindeki sivil toplum ağları filoya destek vermeye hazırlanıyor.

Önceki yıllarda Türk sivil toplum kuruluşları, Özgürlük Filosu’na lojistik ve insani yardım desteği sağlamıştı.