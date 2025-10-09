Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akciğere baskı yapıyordu… Nefes darlığının altından 3 kiloluk tümör çıktı

Akciğere baskı yapıyordu… Nefes darlığının altından 3 kiloluk tümör çıktı

Sivas’ta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki hastanın göğüs kafesinde 3 kilogramlık tümör tespit edildi. Nadir görülen soliter fibröz tümör, başarılı bir operasyonla tamamen çıkarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki hasta, bir süredir devam eden nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın sağ göğüs kafesi içinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında tümör tespit edildi. Tümörün hem akciğere hem de kalbe baskı yaptığı belirlendi. 

“BU BÜYÜKLÜKTE TÜMÖRÜ İLK KEZ ÇIKARDIK”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibince gerçekleştirilen operasyonla tümör tamamen çıkarıldı. Daha önce yapılan biyopsi sonucunda lezyonun soliter fibröz tümör olduğu tespit edildi. Bu tür tümörlerin genellikle iyi huylu olduğu, ancak büyük boyutlara ulaştığında hayati organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Dr. Özbey, "Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkardık. Kliniğimiz, bu tür nadir vakaları başarıyla tedavi edebilecek donanıma sahip. Yaklaşık 10 ay önce benzer kanser ameliyatlarına başladık ve başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

Akciğere baskı yapıyordu… Nefes darlığının altından 3 kiloluk tümör çıktı - 1. Resim

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı öğrenilirken, bu tür tümörlerin tamamen çıkarılması halinde hastanın iyileşme sürecinin genellikle olumlu seyrettiği vurgulandı.

