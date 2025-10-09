Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirtti

Kilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana’da bir evde 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların "Kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olan M.H. (49), M.A. (28) ve M.M.’in (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti.

3 KİŞİ YAKALANDI

Söz konusu şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde kaldıkları belirlendi. Eve yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı. Evde yapılan arama çalışmalarında 12 paket halinde toplamda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirtti - 1. Resim

"KAHVE İÇİYORDUK SADECE"

Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Kahve içip, muhabbet ediyorduk. Uyuşturucudan haberimiz yok" şeklinde pişkin savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akciğere baskı yapıyordu… Nefes darlığının altından 3 kiloluk tümör çıktıAyşenur Bedel cinayetinde tüyler ürperten detay! Kızını öldürtmek için ayarladı, yıllar sonra katili oldu
