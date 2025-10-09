Kilo kilo uyuşturucuyla yakalandılar! "Kahve içiyorduk" bahaneleri pes dedirtti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana’da bir evde 4 kilo 267 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların "Kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" şeklindeki savunması pes dedirtti.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu olan M.H. (49), M.A. (28) ve M.M.’in (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti.
3 KİŞİ YAKALANDI
Söz konusu şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde kaldıkları belirlendi. Eve yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı. Evde yapılan arama çalışmalarında 12 paket halinde toplamda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi.
"KAHVE İÇİYORDUK SADECE"
Şüpheliler emniyetteki ifadesinde "Kahve içip, muhabbet ediyorduk. Uyuşturucudan haberimiz yok" şeklinde pişkin savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar