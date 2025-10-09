Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kerbala'yı yaşattınız" demişti! ABB'den su kesintisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kerbala'yı yaşattınız" demişti! ABB'den su kesintisi açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan &quot;Kerbala&#039;yı yaşattınız&quot; demişti! ABB&#039;den su kesintisi açıklaması
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını, bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölgenin kalmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhalefete "Ankara halkına Kerbala'yı yaşattınız" diyerek tepki göstermişti.

ABB'den yapılan açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün, 29 Eylül'de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

"SU VERİLMEYEN BÖLGE KALMADI"

Çelik boru döşeme çalışmalarının 6 Ekim'de tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı. Çalışmalar sırasında hatta üç kez yeni arıza meydana gelirken, bu arızalardan biri yaklaşık 10-12 saatlik yoğun kaynak işlemiyle giderildi. ASKİ ekipleri, tüm süreç boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arızalı hatları yeniledi hem de hattın dayanıklılığını artırdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABB Başkanı Mansur Yavaş

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: KÜRSÜYE SU BİDONUYLA ÇIKSANA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında Ankara'daki su krizine değinmiş ve "Öyle bir pişkinlik ki başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Bir de utanmadan yok 'Telefon edin, şunu yapalım, bunu yapalım' diyorlar. Yahu sen önce çöpleri topla. Sen önce vatandaşa su ver. Sizin hiç insafınız, hiç vicdanınız yok mu? 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan 3-5 senede çarçur ettiniz. Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Hadi milletten utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun.

Hadi kendinize saygınız yok. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşımıza da mı saygınız yok? Çöp dağlarının arasında okuluna, işine, ofisine gitmeye çalışan insanımıza zerre kadar saygınız yok. Aynaya baktığınızda yahu sizin hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyordun. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
