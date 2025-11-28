Covid-19'dan daha ölümcül: Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı Fransa'daki Pasteur Enstitüsü, hayvan popülasyonları arasında yayılan kuş gribinin (H5), insanlara bulaşması durumunda, Covid-19'dan daha ağır bir sağlık acil durumuna neden olabileceği konusunda uyardı.

MEVCUT DURUM VE KORKULAN SENARYO Son derece bulaşıcı olan bu virüs türü, dünya genelinde yüz milyonlarca kanatlının itlaf edilmesine yol açtı, gıda zincirlerini baskı altına aldı ve fiyatları yükseltti. İnsan vakaları ise şu an için nadir görülüyor. Pasteur Enstitüsü'nde Solunum Yolu Enfeksiyonları merkezi yöneticisi Marie-Anne Rameix-Welti, bilim insanlarının izlediği kabus senaryosunu "Korktuğumuz şey, virüsün memelilere, özellikle de insanlara adapte olması, insandan insana bulaşabilir hale gelmesi ve bunun bir pandemi virüsü haline gelmesi" ifadeleriyle aktardı.

H5'E KARŞI SIFIR BAĞIŞIKLIK VE YÜKSEK ÖLÜM ORANI İnsan bağışıklık sistemi, mevsimsel H1 ve H3 grip suşlarına karşı koruma sağlasa da, H5 kuş gribine karşı tıpkı Covid-19'a ilk maruziyette olduğu gibi tamamen savunmasız durumda bulunuyor. Ancak benzerlik burada bitiyor. Rameix-Welti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ovid-19 öncelikle yaşlıları ve altta yatan rahatsızlığı olanları tehdit ederken, grip virüsleri seçici değildir. Sağlıklı yetişkinleri ve çocukları da öldürme potansiyeli taşır. Bir kuş gribi pandemisi muhtemelen çok ciddi olurdu, hatta yaşadığımız pandemiden daha ciddi olurdu" dedi.

ÖLÜM ORANI BAZI ÜLKELERDE YÜZDE 48'E ULAŞTI Tarihsel veriler, 2003 ile 2025 yılları arasında yaklaşık bin H5 insan enfeksiyonu vakası kaydedildiğini gösteriyor. Bu vakaların çoğu, hasta hayvanlarla doğrudan temas eden kişilerde görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, özellikle Mısır, Endonezya ve Vietnam'da yoğunlaşan bu vakalarda ölüm oranı yüzde 48'e kadar ulaştı.

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE HAZIRLIKLAR Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Bilim Bölümü başkanı Gregorio Torres, acil tehlikenin şu an için kontrol altında olduğunu açıkladı. Torres, pandemi riskinin ihtimalinin bulunduğunu, ancak riskin "hala çok düşük" olduğunu ifade ederek, insanların normal hayatlarına devam edebileceğini vurguladı.

Rameix-Welti, Covid-19 deneyiminin sağladığı hazırlık avantajlarına dikkat çekti: "H5'in insandan insana bulaşabilen bir forma dönüşmesi durumunda müdahale sistemleri hazır. Kuş gribinde, Covid-19'a kıyasla olumlu nokta, belirli önleyici tedbirlerin alınmış olması. Aşı adaylarımız hazır ve aşıyı nasıl hızlı bir şekilde üreteceğimizi biliyoruz."

Öte yandan, bilim insanları, virüs yaban hayatı, kümes hayvanları çiftlikleri ve memeli popülasyonları arasında yayılmaya devam ederken, insandan insana bulaşmayı sağlayabilecek genetik değişiklikleri tespit etmek için her mutasyonu yakından takip ediyor.

AYŞEGÜL DAHİ

