TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvurular sürerken, hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihler merak ediliyor. Noter huzurunda yapılacak çekilişler il il duyurulacak. Vatandaşların gündeminde TOKİ 500 bin sosyal konut isim listesi yer alıyor.

Toplu Konut İdaresi’nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesine başvurular devam ederken kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Konut tipleri, başvuru süreleri ve çekiliş takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından netleştirildi.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kurada isim listelerinin açıklanması, her ilin kura tarihine göre farklılık gösterecek. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre kura süreci 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında devam edecek. Her il için duyurulan kura günü tamamlandığında, ilgili il ve ilçenin hak sahibi listesi aynı gün TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kura sonuçları hem TOKİ.gov.tr adresinden hem de sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı duyurulacak. Vatandaşlar, TC kimlik numaralarıyla sisteme girerek kendi başvuru durumlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca çekilişler, noter huzurunda canlı olarak yayınlanacağı için hak sahipliği süreci şeffaf bir şekilde yürütülecek.

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 500 bin sosyal konut kura sonuçları

500 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI

TOKİ’nin hayata geçirdiği “Yüzyılın Konut Projesi”, dar gelirli vatandaşların uygun ödeme planlarıyla konut sahibi olmasını amaçlıyor. Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 tiplerinde yüz binlerce konut için başvurular 10 Kasım’da başladı. e-Devlet üzerinden 18 Aralık’a, anlaşmalı bankalar üzerinden ise 19 Aralık’a kadar başvurular sürecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura takvimi işletilecek ve hak sahipleri belirlenmeye başlayacak.

Kura sonuçlarının ardından, vatandaşlara ödeme planı ve sözleşme tarihlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. TOKİ tarafından paylaşılan bilgiye göre projede yer alan ilk konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 500 bin sosyal konut kura sonuçları

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde il bazında listeler halinde yayımlanacak. Ayrıca TC kimlik numarasıyla kişisel başvuru durumu görüntülenebilecek.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası