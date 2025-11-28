Memur ve emeklilerin maaş zammının belli olması için kasım ve aralık ayı enflasyonları bekleniyor. Milyonlar yapılacak zammı beklerken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, enflasyon tahmini belli oldu. İşte enflasyon tahminine göre memur ve emekli zammı...

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

KASIM ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 1,31

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

4 aylık enflasyon rakamlarına göre (Temmuz, ağustos, eylül ve ekim) SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,56 zammı garantiledi.

Kasım ayı enflasyonunun anketteki gibi yüzde 1,31 gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin garantilediği zam oranı yüzde 11,69, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 18,07 olacak.

EKONOMİSTLERİN AY AY ENFLASYON TAHMİNLERİ

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 27,58 4,29 5,03 Şubat 28,67 2,97 2,27 Mart 30,62 2,87 2,46 Nisan 31,16 3,24 3 Mayıs 31,17 2,10 1,53 Haziran 30,41 1,53 1,37 Temmuz 30,32 2,34 2,06 Ağustos 29,70 1,79 2,04 Eylül 30,09 2,47 3,23 Ekim 31,93 2,69 2,55 Kasım 31,89 1,31



