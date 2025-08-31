Sudan'da bombardıman! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Sudan Doktorlar Ağı, sivillerin öldürülmesini “katliam” olarak nitelendirerek, şehirdeki durumun “bombardıman, kuşatma ve sistematik aç bırakma yoluyla entegre bir soykırım” anlamına geldiğini açıkladı.

Ağ, saldırıdan RSF’yi sorumlu tutarak uluslararası toplumu ve yerel yetkilileri “bombardımanı durdurmak ve güvenli insani koridorlar açmak için acil ve derhal harekete geçmeye” çağırdı.

RSF'DEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Perşembe günü, sağlık kuruluşu, El-Faşer’deki bir pazar yeri ve Awlad al-Rif mahallesini hedef alan RSF topçu saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

El-Faşer’deki yerel komiteler ve yetkililer, RSF’yi topçu saldırılarından ve şehre yönelik tekrarlanan saldırılardan sorumlu tutuyor. Şehir, 10 Mayıs 2024’ten bu yana kuşatma altında bulunuyor ve uluslararası uyarılara rağmen Darfur’un beş eyaletindeki insani operasyonların merkezi olarak riskli bir savaş alanı olmaya devam ediyor.

Ordu ile RSF, Nisan 2023’ten bu yana bir savaş yürütüyor; BM ve yerel yetkililere göre bu çatışmalarda 20 binden fazla kişi öldü ve 14 milyon kişi yerinden edildi. ABD üniversitelerinin araştırmaları ise ölü sayısını yaklaşık 130.000 olarak tahmin ediyor.