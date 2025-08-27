Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberlerine göre, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi ed-Damer'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı evler çöktü. Kentte evleri yıkılan 10 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CANINDAN OLDU

Ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin Dindir şehrinde de yağışlar nedeniyle yaşadıkları evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

HER YIL 100'DAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Sudan'da temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.