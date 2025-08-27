Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti

Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgede sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberlerine göre, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin merkezi ed-Damer'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı evler çöktü. Kentte evleri yıkılan 10 kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ CANINDAN OLDU

Ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin Dindir şehrinde de yağışlar nedeniyle yaşadıkları evin çökmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Sel felaketi Sudan'ı esir aldı! 14 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

HER YIL 100'DAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Sudan'da temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

