Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl 50 ülkedeki ihtiyaç sahibi 135 milyon kişiye ulaşmak amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısı başlattı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2026 küresel acil yardım çağrısıyla ilgili "Yaşam Boyu Yaşam" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda BM ve ortaklarının küresel yardımlar amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısını başlattığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Öncelik, hayat kurtarıcı ihtiyaçları bulunan 87 milyon kişiye destek olmak. Hedefimiz, 2026'da 50 ülkede 135 milyona ulaşmak. 2025'te ciddi fon kesintileri ve yardım çalışanlarına yönelik saldırılara rağmen 98 milyon kişiye yardım ulaştırıldı."

Küresel insani yardım çağrısı kapsamında öncelikle savaşlar, iklim felaketleri, depremler, salgın hastalıklar ve gıda kıtlığının en çok yaşandığı bölgelerdeki kişilere erişileceği kaydedilen raporda, 23 milyar doların acil olarak 87 milyon hayat kurtarmak amacıyla kullanılacağının altı çizildi.

Raporda BM'nin 2025'teki insani yardım çağrısı için 12 milyar dolarlık fon toplandığına, bunun son 10 yılın en düşüğü olduğuna işaret edildi. İnsani yardım görevlilerinin 2024'e kıyasla bu yıl 25 milyon daha az kişiye ulaştığı kaydedilen raporda, "Bunun sonuçları hemen görüldü. Açlık arttı, sağlık sistemleri ağır bir yük altına girdi, eğitim geriledi, mayın temizleme çalışmaları durdu ve aileler darbe üstüne darbe aldı. Barınak yok, nakit yardım yok, koruma hizmeti yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM'den ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısı

EN GENİŞ BİREYSEL MÜDAHALE PLANI FİLİSTİN'DE OLACAK

Raporda sivillerin savaş hukukunun tamamen hiçe sayılmasına maruz kaldığı, çoğunluğu yerel personel olmak üzere 320'den fazla yardım görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi. 2026'da en geniş bireysel müdahale planının, şok edici düzeyde şiddet ve yıkım yaşayan işgal altındaki Filistin toprakları için kullanılacağı belirtilen raporda, bu kapsamda 3 milyon kişiye ulaşılması amacıyla 4,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

BM'den ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısı

SUDAN'DA 20 MİLYON KİŞİ İÇİN 2,9 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Raporda, "Dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da 20 milyon kişi için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. Bölgesel planların en büyüğü ise 2,8 milyar dolarla Suriye'deki 8,6 milyon kişi için." bilgisi paylaşıldı. BM'nin üye ülkelerden destek isteyeceği vurgulayan raporda, ülkelerin failleri ve onları silahlandıranları hesap vermeye zorlayarak insani yardım görevlileri dahil sivillerin silahlı çatışmalarda korunmasını sağlamak amacıyla nüfuzlarını kullanmaya teşvik edileceği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, küresel yardım çağrısının kolektif enerjiyi öncelikle nereye odaklamaları gerektiğini ortaya koyduğunun altını çizdi. Fletcher, "2026 Küresel İnsani Yardım Genel Taslağı, reform, kanıt ve verimlilik temeline dayanıyor. Bu, gücü yerel kuruluşlara aktarıyor, daha fazla parayı doğrudan ihtiyacı olan insanların eline aktarıyoruz. İnsani yardım çalışmalarını idealizm, tevazu ve umutla yeniliyor ve yeniden tasarlıyoruz." görüşünü paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası