Alper Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Alper Atak, hem tiyatro hem de televizyonda yer aldığı yapımlarla yakından tanınıyor. Son olarak Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde hayatta olmasına rağmen "yitirdiklerimiz" arasında anılması sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun yaptığı açıklama sonrası 'Alper Atak kariyeri, oynadığı diziler ve filmler' araştırılıyor.
Alper Atak'ın kariyeri ve oynadığı diziler gündeme geldi. Makine mühendisliği ile başlayan kariyerini oyunculuk ile ilerletti. İşte hakkında bilinenler...
ALPER ATAK KİMDİR?
2 Mart 1972 yılında Adana'da doğan Alper Atak, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve yazar olarak tanınıyor.
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmasına rağmen oyunculuk tutkusu ağır bastı. Ardından San Francisco State University'de Master Acting programına katıldı ve New York ve Los Angeles'ta Method Oyunculuğu, Meisner Tekniği ve Mindfullness üzerine çalışmalar yaptı.
Oyunculuk kariyerine Adana Şehir Tiyatrosu'nda başlayan Atak, İstanbul'a geldikten sonra Tiyatro Öykü adlı grubu kurdu ve hem genel sanat yönetmeni hem oyuncu olarak pek çok eser sahneledi. Ayrıca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Oyunculuk ve koçluk çalışmalarını ABD ve Türkiye'de devam ettiriyor.
ALPER ATAK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diziler
Duy Beni - 2022
Alya Vol 1 - 2020
Payitaht Abdülhamid - 2018-2019
Şahsiyet - 2018
Ertuğrul - 2017
Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2017
Arka Sokaklar - 2016
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu - 2015
Filinta - 2014
Kurtlar Vadisi Pusu - 2013
Sinema
Sırrını Biliyorum - 2024
Rom - 2018
Çat Kapı Aşk - 2017
Bordo Bereliler: Suriye - 2017
Kod Adı K.O.Z - 2015
Belgesel ve kısa film
2. Abdülhamit - 2014
Anadolu’da Türkler - 2014
Yıldızlı Geceler - 2012
ALPER ATAK AFİFE JALE ÖDÜLLERİ'NE NE DEDİ?
Atak, 27'incisi düzenlenen ödül töreninde adının “Yitirdiklerimiz” bölümünde yer alması nedeniyle "Sağılığım yerindedir, yaşıyorum!" dedi. Açıklamasında, "Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."
Yaşanan durum sebebiyle kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.