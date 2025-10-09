Alper Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Alper Atak'ın kariyeri ve oynadığı diziler gündeme geldi. Makine mühendisliği ile başlayan kariyerini oyunculuk ile ilerletti. İşte hakkında bilinenler...

ALPER ATAK KİMDİR?

2 Mart 1972 yılında Adana'da doğan Alper Atak, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve yazar olarak tanınıyor.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmasına rağmen oyunculuk tutkusu ağır bastı. Ardından San Francisco State University'de Master Acting programına katıldı ve New York ve Los Angeles'ta Method Oyunculuğu, Meisner Tekniği ve Mindfullness üzerine çalışmalar yaptı.

Oyunculuk kariyerine Adana Şehir Tiyatrosu'nda başlayan Atak, İstanbul'a geldikten sonra Tiyatro Öykü adlı grubu kurdu ve hem genel sanat yönetmeni hem oyuncu olarak pek çok eser sahneledi. Ayrıca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Oyunculuk ve koçluk çalışmalarını ABD ve Türkiye'de devam ettiriyor.

ALPER ATAK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diziler

Duy Beni - 2022

Alya Vol 1 - 2020

Payitaht Abdülhamid - 2018-2019

Şahsiyet - 2018

Ertuğrul - 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2017

Arka Sokaklar - 2016

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu - 2015

Filinta - 2014

Kurtlar Vadisi Pusu - 2013

Sinema

Sırrını Biliyorum - 2024

Rom - 2018

Çat Kapı Aşk - 2017

Bordo Bereliler: Suriye - 2017

Kod Adı K.O.Z - 2015

Belgesel ve kısa film

2. Abdülhamit - 2014

Anadolu’da Türkler - 2014

Yıldızlı Geceler - 2012

ALPER ATAK AFİFE JALE ÖDÜLLERİ'NE NE DEDİ?

Atak, 27'incisi düzenlenen ödül töreninde adının “Yitirdiklerimiz” bölümünde yer alması nedeniyle "Sağılığım yerindedir, yaşıyorum!" dedi. Açıklamasında, "Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."

Yaşanan durum sebebiyle kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.