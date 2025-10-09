Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Analistler, FED'in yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapabileceği öngörüsünü koruyor. Bu kapsamda FED faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat ise belli oldu. Eylül ayında yapılan ilk indirimin ardından gözler bir sonraki faiz kararına çevrildi.

FED'in para politikası hamleleri, enflasyon ve istihdam dengesini belirlerken, 2025'in son çeyreğinde indirim sinyalleri piyasaları hareketlendirdi. Eylül'deki ilk kesintinin ardından, Ekim toplantısı ekonomik yavaşlamanın derinliğini test edecek bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası bir sonraki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise FED Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşamı saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. 

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1. Resim

FED FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00-4,25 aralığına çeken Fed’in, yıl sonuna kadar iki yeni indirim daha yapabileceği tahmin ediliyor. Bank of America (BofA) Global Research, ilk indirimin Ekim ayında gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Buna karşın, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika faizinde yapılacak sert indirimlerin enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulundu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise ekonomik koşullar izin verirse indirimlerin devam edebileceği görüşünü dile getirdi. Bu açıklamalar, Fed içindeki görüş ayrılığını da gözler önüne seriyor.

