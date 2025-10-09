Fed tutanakları yayımlandı! "Bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabilir"

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 16-17 Eylül'de yapılan toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabileceğini gösterdi. Tutanaklarda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2028 yılına kadar olan dönem için yukarı yönlü revize edildiği anımsatıldı. Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyon tahminlerine ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladığına işaret edilerek, bazı yetkililerin ise enflasyon beklentilerine ilişkin yukarı yönlü risklerin yılın başlarına göre daha az olduğunu düşündüğü belirtildi. Neredeyse tüm yetkililerin, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği kaydedilen tutanaklarda, yetkililerin bu toplantıda uygun politika önlemi hakkındaki kararının risk dengesindeki değişimi yansıttığı bildirildi.

Tutanaklarda, "Çoğu yetkili, toplantılar arası dönemde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını veya artmadığını değerlendirdiği için federal fon faiz oranının hedef aralığının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

"BİRKAÇ YETKİLİ POLİTİKA FAİZİNİN SABİT TUTULMASINI DESTEKLEYEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ"

Birkaç yetkilinin geçen ayki toplantıda, politika faizinin sabit tutulmasının yararlı olacağını veya böyle bir kararı destekleyebileceğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, söz konusu yetkililerin enflasyon konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Bir yetkili, politikanın daha nötr bir duruşa kaydırılması gerektiğine katılırken, bu toplantıda yarım puanlık bir indirim yapılmasını tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Para politikasının mevcut duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğuna ve politikanın gelecekteki olası seyri hakkında yetkililerin çeşitli görüşler dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi. Bazı yetkililer, çeşitli ölçütlere göre finansal koşulların para politikasının özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini ve bu nedenle gelecekteki politika değişikliklerini değerlendirirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti."

Geçen ayki para politikası toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullanmıştı. Fed'in gelecek toplantısı 28-29 Ekim'de yapılacak.