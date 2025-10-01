ABD’de önceki kapanmada neler yaşandı, şimdi ne olacak? FED için kritik bir önemi var

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD ve dünya piyasalarının dikkati, 7 yıl sonra büyük ihtimalle bir defa daha hükümetin kapanması ve muhtemel etkilerine çevrildi. Son olarak 2019 mali yılında kapanma gerçekleşmişti. 5 hafta süren kapanma sırasında;

Hükümet çalışanlarına ödenecek maaşlarda gecikmeler yaşandı.

Özelikle hizmet alımları için yapılan kamu harcamalarında kesintiler oldu.

‘Hayati olmayan’ birçok kamu hizmeti askıya alındı.

2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) 3 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Bu kayıp ülkenin yıllık büyümesinin %0,02'sine karşılık geldi.

Ücretsiz izinler ve maaşlarının gecikmesi ülkede tüketici harcamalarını azalmasını beraberinde getirdi.

Hükümetin kapanması, kamuya iş yapan özel sektör şirketlerinde talebi azalttı ve büyüme üzerinde etkileri gözlemlendi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yapılan değerlendirmede hükümetin kapanması durumunda;

Yaklaşık 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılacak.

Bu çalışanların geriye dönük maaş yükü günlük 400 milyon dolar civarında olacak.

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin de askıya alınması söz konusu olabilecek.

Böyle bir durumda cuma günü beklenen eylül ayı tarım dışı istihdam verileri de açıklanmayabilir.

Kamu ve çalışan harcamalarının azalması, büyüme üzerinde de negatif etki gösterebilir.

FED İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

ABD Merkez Bankası (FED) para politikasını belirlerken istihdam verilerini de dikkate alıyor. Son dönemde istihdamda zayıflama sebebiyle FED geçen ay faiz indirimine gitmiş, gelecek dönemde açıklanacak verileri dikkatle izleyeceğini vurgulamıştı.

Cuma günü beklenen tarım dışı istihdam verisi de bunlar arasındaki en önemli data olarak öne çıkıyordu. Çalışma Bakanlığının bu veriyi açıklamaması halinde, FED için de belirsizlik başlayacak. FED’in, önümüzdeki süreçte ilk faiz kararı 29 Ekim’de gelecek.