ABD’de hükümet kapanıyor! Altından yeni rekor! İşte piyasaların ilk tepkisi
ABD hükümeti, bütçenin onaylanmaması sebebiyle kapanışa gidiyor. ABD Başkanı Trump da ‘muhtemelen kapanmanın gerçekleşeceğini’ söyledi. İlk etapta 750 bin kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılacağı ve hayati olmayan bütün hizmetlerin duracağı belirtiliyor. Piyasaların bu belirsizliğe ilk tepkilerine bakıldığında; ons altın 3.875 dolarla yeni zirveyi gördü. Kriptolar da yükselirken, ABD borsaları vadeli işlemlerde düşüş yaşanıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD hükümeti, Kongre’nin bütçeyi geçirememesi nedeniyle kapanıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kapanmayı önlemek için karşıt görüşlerinden taviz vermeyi reddettiler. Demokratların, “Uygun Fiyatlı Bakım Yasası” konusundaki vergi indirimlerinin uzatılması konusundan ısrarı en önemli anlaşmazlık noktası olarak öne çıktı.
ABD Başkanı Trump da muhtemelen kapanmanın gerçekleşeceğini söyleyerek "Yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim" dedi.
ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI NE DEMEK?
ABD yasalarına göre Kongre’nin yıllık bütçesi her yıl 1 Ekim-30 Eylül arasındaki mali yılı kapsıyor. Bütçe onaylanmazsa, hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Böyle bir durumda ülkede hayati hizmetler dışındaki bütün faaliyetler geçici olarak durduruluyor. Bütçenin onaylanmaması ve yönetimin harcama yetkisini kaybetmesi, “ABD hükümetinin kapanması” olarak tanımlanıyor.
Böyle bir durumda “hayati olmayan hizmetlerde görevli” kamu çalışanları izne çıkarılırken; ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri işlerine devam ediyor.
ABD Bütçe Ofisi tarafından yapılan değerlendirmede, hükümetin kapanması halinde 750 bin kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılabileceği belirtildi.
PİYASALARDA İLK FİYATLAMALAR
Piyasalarda da kapanmanın etkileri fiyatlanmaya başladı. İlk fiyatlamalara bakıldığında;
- Altının ons fiyatı 3.875 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
- ABD borsalarında vadeli işlemlerde %-0,35 civarında değer kaybı yaşanıyor.
- Dolar endeksi 97,85 ve ABD 2 yıllık tahvil faizleri 3,60 civarında yatay seyrediyor.
- Asya borsalarında karışık bir görünüm öne çıkıyor. Japonya borsasının ilk işlemlerde %-1,0’in üzerinde düşüş yaşadığı görülüyor.
- Avrupa borsaları vadeli işlemlerde daha yatay bir açılışa işaret ediyor.
- Kripto varlıklarda da sınırlı yükselişler takip edilirken, BTC fiyatı ilk işlemlerde %0,30 primle 114 bin 400 dolara yöneldi.