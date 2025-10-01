ABD’de hükümet kapanıyor! Altından yeni rekor! İşte piyasaların ilk tepkisi

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD hükümeti, Kongre’nin bütçeyi geçirememesi nedeniyle kapanıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kapanmayı önlemek için karşıt görüşlerinden taviz vermeyi reddettiler. Demokratların, “Uygun Fiyatlı Bakım Yasası” konusundaki vergi indirimlerinin uzatılması konusundan ısrarı en önemli anlaşmazlık noktası olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Trump da muhtemelen kapanmanın gerçekleşeceğini söyleyerek "Yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim" dedi.

ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD yasalarına göre Kongre’nin yıllık bütçesi her yıl 1 Ekim-30 Eylül arasındaki mali yılı kapsıyor. Bütçe onaylanmazsa, hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Böyle bir durumda ülkede hayati hizmetler dışındaki bütün faaliyetler geçici olarak durduruluyor. Bütçenin onaylanmaması ve yönetimin harcama yetkisini kaybetmesi, “ABD hükümetinin kapanması” olarak tanımlanıyor.

Böyle bir durumda “hayati olmayan hizmetlerde görevli” kamu çalışanları izne çıkarılırken; ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri işlerine devam ediyor.

ABD Bütçe Ofisi tarafından yapılan değerlendirmede, hükümetin kapanması halinde 750 bin kamu çalışanının ücretsiz izne çıkarılabileceği belirtildi.

PİYASALARDA İLK FİYATLAMALAR

Piyasalarda da kapanmanın etkileri fiyatlanmaya başladı. İlk fiyatlamalara bakıldığında;