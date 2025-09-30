Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsa kritik seviyenin altını gördü! BİST 100 endeksi 2 haftanın dibinde…

Borsa kritik seviyenin altını gördü! BİST 100 endeksi 2 haftanın dibinde…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa kritik seviyenin altını gördü! BİST 100 endeksi 2 haftanın dibinde…
Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde en düşük 10.943 seviyesini test ederek, kritik 11.000 desteğinin altına sarktı ve iki haftanın dip seviyesini gördü. Günlük kapanış ise 11.012 puandan gerçekleşti. Analistler, borsada 10.900-11.000 bandının kritik destek bandı olarak öne çıktığını belirterek, 11.000 üzerinde kapanışın olumlu olduğunu ancak pozitif bölgeye geçiş için 11.250 direncinin aşılması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren satış baskısı bugün de devam etti. BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %-0,33 düşüşle 11.012 puandan kapanış yaptı. Endeksi gün içerisinde en düşük 10.943 seviyesini test ederek, kritik 11.000 desteğinin de altına sarktı. Öte yandan endeks, 15 Eylül sonrası işlemlerde en düşük seviyeye de gelerek son iki haftanın dibini gördü.

Analistler, borsada 10.900-11.000 bandının kritik destek bandı olarak öne çıktığını belirterek, 11.000 üzerinde kapanışın olumlu olduğunu ancak pozitif bölgeye geçiş için 11.250 direncinin aşılması gerektiğini vurguluyor.

KATALİZÖR EKSİK

Trive Yatırım tarafından paylaşılan analizde, BİST 100 cephesinde, 11.605 zirvesini aşacak katalizör eksikliği ile kâr satışlarının etkisini gösterdiği belirtilerek, “Yurt içi siyasi gelişmeler fiyatlamalar özelinde önemli unsur olarak öne çıkıyor. ABD siyasetinde de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar henüz hükümetin kapanmamasına yönelik bir anlaşmaya varabilmiş değiller. Bu senaryo eşliğinde de küresel bir satış dalgasından BİST 100 endeksinin kaçınabilme olasılığını düşük görüyoruz.” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYE…

Endeks için kısa vadeli görünümde 11.122 seviyesinin önemli bir destek olarak öne çıktığına ancak borsanın bu seviyenin altına sarktığına dikkat çeken Trive Yatırım, “Bu bölgenin aşılması için önemli bir katalizör gerekiyor.” yorumunda bulunarak, böyle bir desteğin TCMB’den gelip gelmeyeceğinin de belirsizliğini koruduğunu aktardı.

ABD HÜKÜMETİ KAPANACAK MI?

Küresel piyasalarda ise dikkatler ABD’ye çevrildi. Trive Yatırım’ın analizinde “Ülkede bu gece hükümetin kapanmaması için, Demokratların sosyal harcamalara yönelik taleplerinde geri adım atması ve bunun karşılığında Cumhuriyetçilerin bütçe disiplinine yönelik katı düşüncelerini esnetmesi gerekiyor. Tavizler verilmezse cuma günü ABD istihdam verilerinin açıklanmama ihtimali yükselecek. Bu durum da FED’in işini zorlaştıracak. Belirsizlik yüksek, gelişmeler yakından izlenmeli.” uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

