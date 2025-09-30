Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin ne kadar dış borcu var? Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamı açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar, net dış borç stoku da 295 milyar dolar oldu. Hazine garantili dış borç stoku 15,2 milyar dolar olarak hesaplanırken bu dönemde kamu net borç stoku 8 trilyon 932 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 37,2 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 295 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.

KAMUNUN NET BORCU NE KADAR? 

Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

