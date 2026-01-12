Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen 6'sı asker 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hak ediş belgelerini hazırlayan ve onaylayan isimler hakkında "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 6 askeri personel ile 14 sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ‘ihale’ soruşturması: 6sı asker 20 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin;

Sivil firmalardan hizmet alımı yoluyla Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü,

Bu birimde görev yapan bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat temin edecek iş ve eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

23 MİLYONDAN FAZLA KAMU ZARARI

MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler nedeniyle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında, "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

6’SI ASKERİ PERSONEL

Soruşturma kapsamında Kontrol Teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve firma adına imza atan 15 şüpheli hakkında 12 Ocak tarihinde gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alındı. 1 sivil şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

